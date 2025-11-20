मुंबई

Kalyan Politics कल्याण भाजपाच्या रडारवर ! 'डोंबिवली नंतर कल्याणात सर्जिकल स्ट्राईक'; शिंदे सेना-ठाकरे गटात खळबळ

Kalyan on BJP’s Radar:कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुका तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने केलेली रणनीती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. काही प्रभावी कार्यकर्त्यांशी संपर्क, संघटनात्मक हालचाली आणि वाढते राजकीय संकेत यामुळे सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही आघाड्यांमध्ये तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली आहे.
Political heat intensifies in Kalyan as BJP initiates strategic action following the Dombivli ‘surgical strike’, creating ripples in both Shinde Sena and Thackeray camps.

सकाळ डिजिटल टीम
-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: डोंबिवली मधील शिंदे सेनेतील वजनदार पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश करत भाजपाने सेनेला मोठा धक्का दिला. डोंबिवलीत झालेल्या राजकीय हालचालींचे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ताजे असतानाच, आता कल्याणमध्येही भाजपचे ऑपरेशन लोटस सक्रिय झाल्याचे संकेत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहेत. कल्याण पूर्व व पश्चिमेतील काही मोक्याचे पदाधिकारी भाजपाने गळाला लावले असून येत्या शनिवारी रविवारी हा धक्का शिंदे व ठाकरे गटाला मिळणार आहे.

