Kalyan Politics कल्याण भाजपाच्या रडारवर ! 'डोंबिवली नंतर कल्याणात सर्जिकल स्ट्राईक'; शिंदे सेना-ठाकरे गटात खळबळ

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: डोंबिवली मधील शिंदे सेनेतील वजनदार पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश करत भाजपाने सेनेला मोठा धक्का दिला. डोंबिवलीत झालेल्या राजकीय हालचालींचे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ताजे असतानाच, आता कल्याणमध्येही भाजपचे ऑपरेशन लोटस सक्रिय झाल्याचे संकेत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहेत. कल्याण पूर्व व पश्चिमेतील काही मोक्याचे पदाधिकारी भाजपाने गळाला लावले असून येत्या शनिवारी रविवारी हा धक्का शिंदे व ठाकरे गटाला मिळणार आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...कल्याण लोकसभा मतदारसंघ हा उपमुख्यमंत्री तथा शिंदे सेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांचे सुपूत्र कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा बालेकिल्ला आहे. या गडातच शिंदे सेनेची ताकद खिळखिळि करण्याचा चंग भाजपने बांधल्याचे संकेत दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील राहीलेले रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद आल्यानंतर ठाणे जिल्हा हा त्यांचा प्रभावक्षेत्र ठरु लागला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या माध्यमातून ठाण्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना घेरण्याचे राजकारण सुरू असून, कल्याण लोकसभा क्षेत्रात स्वतः चव्हाण ठाकरे–शिंदे दोन्ही गटांवर दबाव वाढवत असल्याचे जाणवते..महायुतीमध्येच शिंदे यांच्या गडावर सुरूंग लावत, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर ‘इनकमिंग’ भाजपाने सुरू केले आहे. ठाणे जिल्ह्यात आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही पक्ष धडपडत आहेत. मनसे, ठाकरे गट, राष्ट्रवादी यांसारख्या विरोधी पक्षातील मातब्बर मंडळींना आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धा सुरुवातीला या दोन्ही पक्षांत सुरु झाली. या दरम्यान ठाकरे गटाला हादरा देण्यासोबतच भाजपाने शिंदे गटाला देखील हादरा देण्यास कल्याण डोंबिवलीत सुरुवात केली..दिपेश म्हात्रे यांच्या प्रवेशानंतर महेश पाटील, डॉ. सुनिता पाटील यांचे प्रवेश हे शिंदे गटाच्या जिव्हारी लागले. महेश पाटील हे रविंद्र चव्हाण यांचे खंदे समर्थक मानले जात होते. भाजपामधील आक्रमक चेहरा आणि कल्याण ग्रामीणमध्ये भाजपाचे प्रस्थ वाढविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा राहीला आहे. मात्र एका गुन्ह्यात त्यांना न्यायालयीन कोठडीची हवा खायला लागली. पाटील यांना जामीन मिळू नये यासाठी काही राजकीय मंडळी त्यावेळी जोर लावत होती. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा विरोध, जवळच्या लोकांकडून न होणारे सहकार्य यामुळे काहीशा दुखावलेल्या महेश यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशाच्या वेळी त्यांच्या तोंडून भाजपात प्रवेश करत असल्याचे वक्तव्य निघाले होते. याची चर्चा त्यावेळी ही रंगली आणि आता त्यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर पुन्हा भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा तो व्हिडीओ व्हायरल केला आहे..तसेच डॉ. सुनिता पाटील या महेश यांच्या भगिनी आहेत. महेश यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला त्यावेळी त्या तिथे उपस्थित नव्हत्या. शिंदे गटाच्या ठराविक कार्यक्रमांना त्या अध्येमध्ये दिसत असल्या तरी मी कधी ही शिवसेनेत प्रवेश केला नाही. भाजपापासून केवळ मी अलिप्त झाले होते माझी आता घरवापसी झाली आहे असे त्या सांगतात.कल्याण–डोंबिवली परिसरात भाजपने पुन्हा एकदा संघटनात्मक हालचालींना गती दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. दर एक दिवसाआड भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे इनकमिंग सुरु आहे. विशेष म्हणजे येत्या 22 - 23 नोव्हेंबरला कल्याण डोंबिवलीतील माजी नगरसेवकांचा मोठा प्रवेश होण्याची शक्यता असल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात फिरू लागली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या शिवसेनेसोबतच ठाकरे गटातही एक प्रकारची धास्ती निर्माण झाली आहे..कल्याण पूर्वेतील शिंदे सेनेचे माजी नगरसेवक नवीन गवळी, मल्लेश शेट्टी याच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चा अत्यंत जोमात आहे. तर ठाकरे गटाचे समर्थक व कल्याण पश्चिमेतील माजी नगरसेवक सचिन बासरे व त्यांचे बंधू माजी नगरसेवक सुधीर बासरे हे भाजपात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ऐवढेच नाही तर कल्याण पूर्वचे महेश गायकवाड हे देखील येत्या शनिवारी भाजपात प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जात आहे.दिपेश यांच्या प्रवेशावेळीच गायकवाड हे देखील भाजपात जाणार असल्याची चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र रातोरात शिंदे सेनेतील वरिष्ठांनी त्यांची भेट घेत त्यांना पक्षात मोठे पद देत त्यांना थांबवून ठेवले आहे. हे पद मिळाले असले तरी त्यामुळे महेश हे फारसे खुश नाहीत. तसेच त्यांना ते पद दिल्याने पक्षातील इतर मंडळी नाराज असल्याचे देखील बोलले जात आहे..याशिवाय दिव्यातील शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार सुभाष भोईर हे देखील लवकरच भाजपात प्रवेश करणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. तर शिंदे सेनेचे डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर, जुनी डोंबिवली येथील पदाधिकारी, मनसेतील देवीचा पाडा परिसरातील पदाधिकारी हे भाजपच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा आहे. यांच्या तारखा अद्याप ठरल्या नसल्याने हे प्रवेश लांबले जात आहेत.या सर्व हालचालींमुळे, कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजप संघटना झपाट्याने बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली असून, दोन्ही शिवसेनेच्या गोटात संभ्रम आणि अंतर्गत हालचाली वाढताना दिसत आहेत.Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा.. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...शिंदे सेने पाठोपाठ भाजप रडावर मनसेचे माजी नगरसेवक..भाजप प्रदेश अध्यक्ष यांनी मनसे माजी नगरसेवकांना सुद्धा गळ लावण्यात सुरवात केल्याची चर्चा असून मनसे माजी नगरसेवक प्रकाश भोईर, माजी नगरसेविका सरोज भोईर, मंदा पाटील, कोमल पाटील, कस्तुरी देसाई हे भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात अशी चर्चा आहे. तर राजू पाटील यांचे खंदे समर्थक आणि उद्योजक काशीनाथ पाटील देखील भाजप प्रवेश करू शकतात अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.