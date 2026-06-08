Kalyan: कल्याणमध्ये मोठा राडा! टोळक्याकडून रिक्षाचालकाला मारहाण; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

कल्याण : कल्याण रेल्वे स्थानकासमोर किरकोळ कारणावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. रिक्षाचालक आणि काही तरुणांमध्ये शुल्लक कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. ही घटना सीसीटीव्ही कैद झाली असून व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात शुल्लक कारणामुळे रिक्षाचालक आणि काही तरुणांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. मात्र काहीच वेळात या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी तरुणाच्या गटाकडून रिक्षाचालकाला मारहाण केले असल्याचे समोर आले..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच महात्मा फुले पोलीस ठाणे येथील पोलीस घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पोलिसांनी या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून त्याआधारे संबंधित व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिसांकडून करण्यात येत असून या घटनेमुळे परिसरात गोंधळ पसरला असून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवरकल्याण स्टेशन परिसरातील या घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्न निर्माण होत आहे. कल्याण स्टेशन परिसरात सतत चोरी, लूटमार, मारामारी आणि प्रवाशांना त्रास देणाऱ्या घटना घडतात. अशा प्रकारांबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रार केली जात असून या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी गस्त वाढवावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.या घटनेमुळे कल्याण स्टेशन परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.