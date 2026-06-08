मुंबई

Kalyan: कल्याणमध्ये मोठा राडा! टोळक्याकडून रिक्षाचालकाला मारहाण; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Kalyan Rickshaw Driver Dispute: कल्याणमध्ये किरकोळ कारणावरून टोळक्याकडून रिक्षाचालकाला मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Kalyan Rickshaw Driver & youths Dispute

Kalyan Rickshaw Driver & youths Dispute

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

कल्याण : कल्याण रेल्वे स्थानकासमोर किरकोळ कारणावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. रिक्षाचालक आणि काही तरुणांमध्ये शुल्लक कारणावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. ही घटना सीसीटीव्ही कैद झाली असून व्हिडिओ समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
kalyan
video viral
Dispute