मुंबई

Thane News: खबरदार! टिळा आणि बांगड्या घालून याल तर...; खासगी शाळेचा विद्यार्थ्यांसाठी अजब फतवा

Kalyan News: कल्याणमधील एका शाळेने मुलींना टिकली, हातात बांगड्या आणि मुलांना कपाळाला टिळा तसेच हाताला धागा बांधण्यास मज्जाव केला आहे. या नियमामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
Kalyan School

Kalyan School

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

डोंबिवली : कल्याण येथील श्रीमती के. सी. गांधी शाळेने विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या नियमामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शाळेने मुलींना टिकली, हातात बांगड्या आणि मुलांना कपाळाला टिळा तसेच हाताला धागा बांधण्यास मज्जाव केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
school
Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com