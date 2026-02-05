मुंबई

Mumbai Crime: कुत्रीच्या किंकाळ्या अन्..., मुंबईत माणुसकीला काळिमा; मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार

Man Physical Assaulted Female Dog : मुंबईत एका नराधमाने मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
Man Physical assaulted female dog

Man Physical assaulted female dog

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. मुंबईतील कांदिवली येथे एका नराधमाने मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार केला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांसह प्राणिप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
Crime Branch
crime marathi news

Related Stories

No stories found.