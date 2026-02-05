Mumbai Crime: कुत्रीच्या किंकाळ्या अन्..., मुंबईत माणुसकीला काळिमा; मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. मुंबईतील कांदिवली येथे एका नराधमाने मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार केला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांसह प्राणिप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदिवली (पूर्व) मध्ये लोखंडवाला परिसरात एका विकृत व्यक्तीने मादी कुत्र्याला जखमी करत उघड्या गटारात लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली. या घटनेदरम्यान, मादी श्वानाच्या किंकाळ्या ऐकून स्थानिक रहिवाशांनी आरोपीला रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर स्थानिकांनी तातडीने पोलिसांकडे धाव घेतली असून याबाबत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला..Mumbai Metro 3: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून वाद पेटला! महिनाभरात दुरुस्ती नाही तर आंदोलन; प्रशासनाला इशारा, प्रकरण काय? .या घटनेतील संजय एम. गौड असे आरोपीचे नाव असून याच्या विरोधात समता नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राणीप्रेमी तसेच स्थानिकांनी पेटा इंडिया व मार्मिक अॅनिमल वेल्फेअर फाउंडेशनच्या मदतीने एफआयआर दाखल केले असून बीएनएस कलम ३२५ व प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६० अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे..दरम्यान, सध्याच्या कायद्यात प्राण्यांवर केले जाणारे अत्याचारासाठी स्वतंत्र कलम नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी ‘प्राण्यांवरील क्रूरता’ या कलमाखालीच गुन्हा नोंदवला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कायद्यातील पोकळपणावर प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Mumbai–Pune Expressway: ३२ तास रस्ता बंद, लोक रस्त्यावर अडकले… राज ठाकरेंनी मागितला टोल परतावा; सरकारच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न.काही दिवसांपूर्वी कांदिवली येथे लोखंडवाला परिसरात प्राण्यांवरील अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यांनतर याच परिसरात आता पुन्हा अशीच घटना घडली असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. तथापि, सध्या नुकतेच घडलेल्या या जखमी मादी श्वावांवर वैद्यकीय उपचार सुरू असून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.