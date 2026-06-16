Mumbai News: बोरिवलीच्या धर्तीवर कांदिवली रेल्वे स्थानकाचा विकास, गाड्यांची क्षमता वाढणार

मुंबई : पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील बोरिवली स्थानकावरचा भार दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कांदिवली रेल्वे स्थानकाचा विकास करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. बोरिवली स्थानकातील गर्दी कमी करणे, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी कांदिवली स्थानकाचा विकास केला जाणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १५) यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तसेच रेल्वे मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..लांब पल्ल्याच्या १९१ गाड्या दररोज बोरिवली स्थानकात थांबतात. याशिवाय १,२०० गाड्यांना या स्थानकात थांबा आहे. दररोज सुमारे ३.६५ लाख प्रवासी या स्थानकातून ये-जा करतात. आगामी काळात या स्थानकावरील भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बोरिवलीपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कांदिवली स्थानकाचा विकास केला जाणार आहे..Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.अतिरिक्त फलाटाची निर्मिती, प्रवेशासाठी जास्त प्रवेशद्वारे, विस्तारित ओव्हर ब्रिज, उत्तम संपर्क व संचार प्रणाली, मल्टिमोडल इंटिग्रेशन, वाढीव जिने आणि एस्केलेटर्स, पार्किंग सुविधा इत्यादी कामांचा विस्तारीकरण मोहिमेत समावेश आहे. रेल्वे खात्याकडून कांदिवलीशिवाय अंबाला आणि कर्नाटकातील मंगळुरू हरियानातील स्थानकांचा विकास करण्याची योजना आहे..या तीनही स्थानकांच्या विकासासाठी स्थानिक खासदार, आमदार, आम लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय साधत त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश रेल्वेमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. चर्चा आणि विचारविनिमयानंतर योजनेच्या अंतिम प्रारूपावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे..CA जॉबचं आमिष, बार गर्लला लग्नाचं स्वप्न, बंदुकीचा धाक दाखवत जबरदस्तीचे संबंध... मुंबईत भाजपच्या बड्या नेत्याचा काळा चेहरा उघड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.