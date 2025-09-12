Mumbai: ७५ प्रवासी असणाऱ्या विमानाचं चाक हवेतच निखळलं अन्...; मुंबई विमानतळावर धक्कादायक घटना

मुंबई विमानतळावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. स्पाइसजेटच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. कांडलाहून मुंबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेट विमानाबाबत गोंधळ उडाला. टेकऑफनंतर या विमानाचे चाक धावपट्टीवरच राहिले. त्यानंतर विमानात खळबळ उडाली आहे. यामुळे विमानाने मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. मुंबई पोलिसांनी या घटनेची माहिती दिली आहे. .मुंबई पोलिसांनी सांगितले की, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. विमानाचे एक चाक गायब असल्याचे अधिकाऱ्यांना कळताच त्यांच्यात घबराट पसरली. मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंगसाठी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. स्पाइसजेटने या घटनेनंतर पहिले निवेदन जारी केले आहे. गुजरातमधील कांडला येथून येणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाचे बाहेरील चाक टेकऑफ दरम्यान धावपट्टीवर पडल्याने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले..Central Railway: मध्य रेल्वेकडून दिवाळीचा धमाका! उत्सवकाळात सोडणार तब्बल १,१२६ विशेष गाड्या, पाहा वेळापत्रक.विमान मुंबईत अपघातीरित्या लँडिंग करण्यात आले आणि कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही, असे एअरलाइनच्या प्रवक्त्याने सांगितले. याबाबत स्पाइसजेट एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, १२ सप्टेंबर रोजी कांडलाहून मुंबईला उड्डाण करणाऱ्या स्पाइसजेट क्यू४०० विमानाचे बाहेरील चाक टेकऑफनंतर धावपट्टीवर आढळले. विमानाने मुंबईकडे प्रवास सुरू ठेवला आणि सुरक्षितपणे उतरले. सुरळीत लँडिंगनंतर, विमान स्वतःच्या शक्तीने टर्मिनलवर पोहोचले आणि सर्व प्रवासी सामान्यपणे उतरले. .या अपघातानंतर, मुंबई विमानतळावर खबरदारी जाहीर करण्यात आली. काही काळासाठी उड्डाणे थांबवण्यात आली. नंतर धावपट्टी मोकळी झाली आणि सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू झाले. विमान सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवाशांना कोणतीही हानी न होता खाली उतरवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटनेमुळे सुरक्षिततेबद्दलची चिंता निश्चितच वाढली आहे, परंतु प्रवाशांना कोणताही धोका नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.