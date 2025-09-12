मुंबई

Mumbai: ७५ प्रवासी असणाऱ्या विमानाचं चाक हवेतच निखळलं अन्...; मुंबई विमानतळावर धक्कादायक घटना

Mumbai SpiceJet Flight News: कांडला येथून उड्डाण करताना स्पाईसजेट बॉम्बार्डियर क्यू४०० विमानाचे चाक तुटून धावपट्टीवर पडल्याने मुंबई विमानतळावर गोंधळ उडाला. सुदैवाने विमान मुंबईत सुरक्षितपणे उतरले.
मुंबई विमानतळावर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. स्पाइसजेटच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. कांडलाहून मुंबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेट विमानाबाबत गोंधळ उडाला. टेकऑफनंतर या विमानाचे चाक धावपट्टीवरच राहिले. त्यानंतर विमानात खळबळ उडाली आहे. यामुळे विमानाने मुंबई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. मुंबई पोलिसांनी या घटनेची माहिती दिली आहे.

