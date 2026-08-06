Kajrat Khopoli Road Accident: वॅगनार दुचाकीच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू, तरुण गंभीर; अर्धवट कामाचा बळी, स्थानिकांचा संताप

कैलास म्हामले कर्जत : रायगडच्या कर्जत-खोपोली ५४८/अ महामार्गावरील पळसदरी येथील श्री स्वामी समर्थ मठाजवळ ६ ऑगस्ट , गुरुवारी सकाळी ८ च्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून दुचाकी चालक गंभीर जखमी झाला आहे. या दुर्घटनेनंतर अर्धवट राहिलेल्या रस्त्यामुळे आणि अपुऱ्या सुरक्षाव्यवस्थेमुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ताकई येथील मित्रांचा एक गट साजगाव येथील चालकासह माथेरानकडे जात होता. पळसदरी येथील अरुंद रस्त्यावर समोरून येणाऱ्या रोहित वाघमारे पोशिर येथील तरुणाच्या दुचाकीची वॅगनार कारशी जोरदार धडक झाली. .Hardik Pandya: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.अपघात इतका भीषण होता की दुचाकीवरील त्याची अंबरनाथ येथील मैत्रीण सोनाली ही गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत्युमुखी पडली. जखमी दुचाकी चालकाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळी श्री स्वामी समर्थ मठाची रुग्णवाहिका तातडीने उपलब्ध झाल्याने स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना उपजिल्हा रुग्णालय, कर्जत येथे हलविण्यात आले..दरम्यान, कर्जत-खोपोली मार्गावरील अनेक ठिकाणी रस्ता अद्याप अर्धवट असून काही भागात रुंदी अचानक कमी होते. तसेच आवश्यक इशारा फलक, सुरक्षा बॅरिकेड्स व रस्ते चिन्हांचा अभाव असल्याने वारंवार अपघात होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना गेल्या दहा वर्षात मोबदला मिळाला नसल्याने रस्ता अर्धवट आहे..Tukaram Mundhe: अॅनालॉग पनीर बंदीवर तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण, सावजीबाबत माफीचा प्रश्नच नाही.सध्या भूसंपादन विभागात हालचाली सुरू असल्या तरी राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी यांच्या कमिशनच्या घोलापाई मोबदला रखडला आहे. या मार्गावर आतापर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागला असून पळसदरी रस्ता आणखी किती बळी घेणार, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी कर्जत पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.