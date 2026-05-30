Crime: कर्जत-खोपोली मार्गावर अज्ञात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?

मुंबई : कर्जत-खोपोली महामार्गावरील पळसदरी परिसरात रस्त्यालगत असलेल्या खड्ड्यात अंदाजे ३५ ते ४० वर्षीय अज्ञात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृतदेहातून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी याबाबत कर्जत पोलिसांना माहिती दिली..मृत महिला कुर्ती व निळ्या रंगाची पँट परिधान केलेली असून मृतदेह सुमारे आठ दिवसांपूर्वीचा असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तिच्या उजव्या हातात एक बांगडी आढळून आली आहे..दरम्यान, माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक मीनल शिंदे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक शरद रोकडे, हवालदार लालासाहेब तोरवे व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला..सदर महिलेचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, तिची हत्या करण्यात आली का, अथवा तिच्यासोबत कोणताही गैरप्रकार झाला आहे का, याचा तपास पोलीस करीत आहेत. मृत महिलेची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानंतर अधिक माहिती स्पष्ट होणार आहे..एक्स्प्रेसवर अपघातात एक जण ठारमुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर बंद पडलेल्या कारला पाठीमागून भरधाव वेगात आलेल्या कारने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात शुभम गोरक्षनाथ शिंदे (वय २८, रा. अहिल्यानगर) याचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी पहाटे सव्वाचार वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी ऋषी दत्तात्रय सुरवसे या कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुभम मावस भाऊ ऋषिकेश येणारेसोबत मुंबईच्या दिशेने कारने प्रवास करत असताना सावरोली गावानजीक ही घटना घडली.