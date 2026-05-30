मुंबई

Crime: कर्जत-खोपोली मार्गावर अज्ञात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?

Karjat-Khopoli Highway: कर्जत-खोपोली मार्गावर धक्कादायक घटना घडली आहे. एका महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला आहे. याप्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे.
Karjat-Khopoli Highway Deadbody Found

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : कर्जत-खोपोली महामार्गावरील पळसदरी परिसरात रस्त्यालगत असलेल्या खड्ड्यात अंदाजे ३५ ते ४० वर्षीय अज्ञात महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृतदेहातून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी याबाबत कर्जत पोलिसांना माहिती दिली.

