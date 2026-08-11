झोपी गेलेलं प्रशासन जागे झाले! शाळकरी मुलींच्या 'Live Reporting' नंतर रस्ताची तात्पुरती मलमपट्टी

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील कोंदीवडे-खांडपे रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी खांडपे येथील ज्ञान मकरंद विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी शनिवारी (ता. ८) छत्रीला माईक करून पत्रकारांच्या भूमिकेत विद्यार्थिनींनी रस्त्याची दुरवस्था मिश्कील शैलीत मांडली. हा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर प्रचंड व्हायरल होताच प्रशासन जागे झाले असून रस्ताची तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..ज्ञान मकरंद विद्यालयाच्या या विद्यार्थिनींनी तयार केलेल्या या विडंबनात्मक व्हिडिओमध्ये कोंदीवडे-खांडपे रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या त्रासाचे वास्तव मांडले आहे. त्यांच्या सादरीकरणाची शैली आणि सामाजिक जाण यामुळे राज्यभरातून या विद्यार्थिनींचे कौतुक होत आहे. अनेक वृत्तमाध्यमांनीही या व्हिडिओची दखल घेत रस्त्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडली..१० मिनिटात वस्तू हातात पोहोचवणाऱ्या Blinkitला FDAचा दणका, छापा टाकताच गोदामातलं दृश्य पाहून अधिकारी चक्रावले.संबंधित रस्ता हा कर्जतच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अखत्यारीत येत असून, तो जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या अखत्यारीत नसल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जुलै महिन्यात जेसीबीच्या सहाय्याने तात्पुरते खड्डे भरले होते, मात्र सततच्या मुसळधार पावसामुळे ते पुन्हा उखडले..कायमस्वरूपी उपाययोजना कराविद्यार्थिनींच्या व्हिडिओनंतर आणि नागरिकांच्या वाढत्या मागणीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवार, १० ऑगस्टपासून पुन्हा खड्डे भरण्याचे काम सुरू केले आहे. साम टीव्हीने ही बातमी दाखवल्यानंतर स्थानिक आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दखल घेतली. त्यानंतर रायगडच्या कर्जत तालुक्यातील खांडपे-कोंदीवडे गावातील रस्त्याच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. .TMT Bus: दोन किलोमीटरसाठी १० रुपये तर..., ठाणेकरांवर महागाईचं संकट; टीएमटी बसच्या तिकीट दरात वाढ .पावसाळा संपल्यानंतर या मार्गाचे संपूर्ण डांबरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली. तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अनेक रस्त्यांवर खड्डूयांची समस्या कायम असून, नागरिकांकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..विद्यार्थिनींनी केलेली ही आगळीवेगळी पोलखोल मात्र प्रशासनासाठी जागे करणारी ठरली आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या व्हिडिओमधून कर्जत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था मांडण्यात आली असून या विद्यार्थिनींचा व्हिडिओ राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आपल्या समाजमाध्यमाच्या अकाऊंटवरून शेअर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.