अत्याचार प्रकरणी ४० दिवस कोठडीत, तरी KDMC पालिकेनं दिला पगार; पोलिसांनाही माहिती नव्हतं तो पालिकेत कार्यरत

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्याला अत्याचार प्रकरणी ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवलं होतं. या काळातही कर्मचाऱ्याला पगार दिल्याचं आता समोर आलं आहे. यामुळे पालिकेच्या अजब कारभाराची चर्चा आता रंगली आहे. इतकंच नाही तर पोलिसांनाही संबंधित आरोपी पालिकेत कार्यरत आहे याची माहिती उशिरा मिळाल्यानं पोलिसांच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. तब्बल ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत असूनही संबंधिताला नियमित पगार कसा दिला गेला? कामावर येत नसताना असं कसं होऊ शकतं? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या स्वप्नील जोशी याच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप होता. लग्नाचं आमिष दाखवून अत्याचार केल्या प्रकरणी त्याला अटक झाली होती. अटकेनंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. ४० दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत ठेवल्यानंतर त्याची जामीनावर सुटका झाली. आरोपी स्वप्नील जोशी याच्यावर ३ मे २०२५ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. बीएनएस कलम ६४ (२), ६९, ११५(२) व ३५२ अंतर्गत अटकही झाली होती. त्यानंतर ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले..तलाक-ए-हसन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं पाऊल, सरन्यायाधीशांनी मध्यस्थीसाठी माजी न्यायमूर्तींकडे पाठवलं.सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांनी सांगितलं की, संबंधित कर्मचाऱ्याबाबत ३० जानेवारीला सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र मिळाले. कर्मचाऱ्याबाबत जे पत्र मिळाले त्या पत्रात संबंधित कर्मचारी अटकेत होता का आणि किती तास कोठडीत होता, याची माहिती नव्हती. त्याच्यावरील गुन्ह्याबाबतही फारशी माहिती नव्हती..पालिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याबाबत माहिती उशिरा मिळाल्याने त्याच्यावर कारवाईला विलंब झाला. संबंधित कर्मचारी पगारी रजेवर असल्याने पगार निघाला असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी प्रभागाचा अहवाल मागवला आहे अशी माहिती उपायुक्तांनी दिली..