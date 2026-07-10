KDMC: डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकरण तापले! रमेश म्हात्रे यांना १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी, कल्याण न्यायालयाचे आदेश

कल्याण : कल्याण महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात महिला डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. शिंदे शिवसेना गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावर डॉक्टरांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी राजकारण तापले असून रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच कल्याण न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, एएनआयच्या वृत्तानुसार डोंबिवलीतील शास्त्री नगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कथितरीत्या हल्ला केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ७३ वर्षीय शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कल्याण न्यायालयाने १३ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. शुक्रवार (ता. १०) रोजी म्हात्रे यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे..Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा.न्यायालयाचे निर्देशतत्पूर्वी, शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक केल्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यामुळे त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीस उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली होती. परंतु न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावले. तसेच आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजार केल्याशिवाय त्याच्या कोठडीबाबत कोणतेही आदेश दिले जाणार नाही, असे स्प्ष्ट निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले..Farmers Scheme: शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा ब्रेक! राज्य सरकारकडून मोठे अपडेट; जाणून घ्या नेमकं कारण.नेमकं प्रकरण काय?कल्याण महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयाने एका नवजात बाळाच्या कुटुंबीयांना दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला. यामुळे शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण केली. दरम्यान, या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. विविध डॉक्टर संघटना, वैद्यकीय कर्मचारी आणि सामाजिक संघटनांनी आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली असून याप्रकरणी प्रत्येक घडामोडीवर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.