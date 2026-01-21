Kalyan Dombivali Municipal Election

MNS Backs Shinde Sena In KDMC Mayor Race

Esakal

मुंबई

KDMCमध्ये शिंदेंचा भाजपला शह, शिवसेनेला मनसेचा पाठिंबा; महापौर कुणाचा होणार? श्रीकांत शिंदेंनी दिली माहिती

Kalyan Dombivali Municipal Election : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेना शिंदे गटाला मनसेकडून पाठिंबा देण्यात आलाय. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मनसेच्या नेत्यांसोबत बैठकीनंतर याबाबतची माहिती दिलीय.
KDMC Election: कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गटाला मनसेनं पाठिंबा दिल्यानं आता तिथं युतीची सत्ता स्थापन होणार असल्याची माहिती शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. पण महापौर कुणाचा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. महापौर पद, इतर समित्यांबाबतचा निर्णय एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्य रवींद्र चव्हाण हे घेणार असल्याचंही श्रीकांत शिंदे म्हणाले. कोकण भवनात शिवसेना आणि मनसेच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला खासदार नरेश म्हस्के, श्रीकांत शिंदे यांच्यासह मनसेचे राजू पाटील हे उपस्थित होते.

Kalyan Dombivali Municipal Election
