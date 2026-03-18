सामान्यांना दिलासा! पेट्रोल पंपावरून मिळणार रॉकेल; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या नवीन योजना आणि किंमत...

महाराष्ट्रामध्ये इंधन वितरणासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अशी घोषणा केली आहे की, आता राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल पंपांवर केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाईल. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे केवळ एलपीजीवरच नव्हे, तर खाद्यतेलांवरही परिणाम झाला आहे. .या संघर्षामुळे, महाराष्ट्रात शेंगदाणा, मोहरी, वनस्पती, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पाम तेल यांसारख्या खाद्यतेलांच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ६ रुपयांपर्यंत (सुमारे ३%) वाढ झाली आहे. विधान परिषदेत काँग्रेसचे सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे आयात तेलांच्या किमती वाढल्या आहेत. सरकार बाजारातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, सर्वसामान्य जनतेवरील महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत..मंत्री भुजबळ यांनी नमूद केले की, १ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधीत राज्यातील खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये वाढ दिसून आली. या काळात, शेंगदाणा तेलाचा दर १८८ रुपयांवरून १९४ रुपये प्रति लिटर झाला; मोहरीच्या तेलाचा दर २०० वरून २०४ रुपये; सोयाबीन तेलाचा दर १५३ वरून १५९ रुपये; सूर्यफूल तेलाचा दर १७२ वरून १७८ रुपये; आणि पाम तेलाचा दर १४५ वरून १४८ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढला..देशभरातील सर्व राज्यांसाठी पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दरनिश्चिती यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मध्यपूर्वेत (Middle East) निर्माण झालेल्या युद्धसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एक निर्देश जारी केला. या निर्देशानुसार, कंपन्यांना केवळ घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजीचा (LPG) पुरवठा करण्यास प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले, जेणेकरून इंधनाचा पुरवठा अखंडित राहील..७ मार्च २०२६ पासून लागू होईल अशा प्रकारे, केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ८५२.५० रुपयांवरून वाढवून ९१२.५० रुपये केली आहे. त्याचप्रमाणे, व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १,७२०.५० रुपयांवरून वाढवून १,८३५.०० रुपये करण्यात आली आहे. आता राज्यभरातील पेट्रोल पंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाईल. रॉकेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले..यापूर्वी, 'उज्ज्वला योजने'च्या लाभार्थ्यांना रॉकेल पुरवण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला होता; आता गरजू असलेल्या सर्वांना रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, यापूर्वी रॉकेलचे वितरण जवळपास पूर्णपणे थांबवण्यात आले होते, ज्यामुळे वितरकांची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. आता ही व्यवस्था पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, BPCL, HPCL आणि IOCL द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पेट्रोल पंपांवर रॉकेल उपलब्ध होईल. यामुळे नागरिकांना भेसळमुक्त रॉकेल मिळणे शक्य होईल. राज्यात सध्या भेडसावणाऱ्या गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.