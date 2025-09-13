१०० वर्षांचा एल्फिन्स्टन रोड पूल इतिहासजमा! आता मुंबईला मिळणार आधुनिक डबल-डेकर पूल, रचना कशी असणार?

मुंबई : मुंबईतील १०० वर्षांहून अधिक जुन्या एल्फिन्स्टन रोड ओव्हरब्रिज पाडण्याचे काम १२ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सुरू झाले. ब्रिटिशकालीन हा पूल परळ आणि प्रभादेवीला जोडत होता. तो पाडून शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर प्रकल्पांतर्गत एक नवीन डबल-डेकर पूल बांधला जाईल. मुंबईसाठी हा एक मोठा बदल आहे. ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि वाहतुकीचा ताण कमी होईल. मात्र नवीन पूल कसा असणार आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? याबाबत आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत..मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ११ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन आरओबी बंद करण्यासाठी अधिकृत सूचना जारी केली आणि पर्यायी वाहतूक योजना देखील प्रकाशित केली. यापूर्वी २५ एप्रिलपासून ते बंद करण्याचे नियोजन होते. परंतु वाहतूक कोंडी आणि गैरसोयी लक्षात घेता हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. दादर, लोअर परळ, करी रोड आणि भारत माता परिसर प्रभावित होणार आहेत. या योजनेचा उद्देश लोकांच्या हिताचा असल्याचेही म्हटले जात आहे. सुरक्षितता वाढविण्यासोबतच, गर्दी कमी करणे हे देखील या पूल बांधण्याचे एक उद्दिष्ट आहे..Mumbai News: नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांची लगबग, देवीच्या आगमनाची तयारी अंतिम टप्प्यात .कसा असेल नवीन पूल?जुना एल्फिन्स्टन आरओबी फक्त १३ मीटर रुंद होता. दोन्ही दिशांना वाहतुकीसाठी केवळ दीड लेन सामावून घेऊ शकत होता. नवीन डबल-डेकर पुलाच्या बांधकामानंतर, मुंबईची कनेक्टिव्हिटी आधुनिक आणि जलद होईल. नवीन पूल १३ मीटर रुंद आणि चार पदरी असेल. त्याला सीवूड्स-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर असे म्हटले जाईल, जे पूर्व किनाऱ्यावरील अटल सेतूला पश्चिम किनाऱ्यावरील वांद्रे-वरळी सी लिंकशी जोडेल..डबल-डेकर फ्लायओव्हरमध्ये दोन स्तर असतील. पहिला स्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि सेनापती बापट मार्ग दरम्यान वाहतूक सुलभ करेल. तर दुसरा स्तर अटल सेतू आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. हा पूल पुश-पुल तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधला जाईल जेणेकरून सक्रिय रेल्वे मार्गांवर देखील काम करता येईल..पहिला स्तर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि सेनापती बापट रोड दरम्यान २ + २ लेन, दुसरा स्तर - मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) ते वांद्रे-वरळी सी लिंक पर्यंत २ + २ लेन. नवीन पूल शहराच्या वाहतूक नेटवर्कमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. हा पूल ४.५ किमी लांबीच्या शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टरखाली बांधला जाईल. हा दुवा एमटीएचएलला बीडब्ल्यूएसएलशी जोडेल..हे सामान्य जनतेसाठी नव्हते तर...; भारतात पहिले पोलीस स्टेशन कधी आणि कुठे स्थापन केले?.ज्यामुळे मुंबईच्या उत्तर आणि दक्षिण भागातील किनारी मार्गावरील वाहतूक वेगवान होईल. पीटीआयच्या मते, ही नवीन डबल-डेकर रचना शहरातील विकास आणि सोयीसाठी एक मोठे पाऊल मानले जाते. पश्चिम आणि पूर्व मुंबई दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटी असेल. प्रवासात वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचतील आणि मुंबईच्या किनारी मार्गांना आधुनिक रूप देण्यासाठी एक कोन देखील पाहिला जात आहे. नवीन पुलाचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि ते २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. या काळात, प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.