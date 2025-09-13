मुंबई

१०० वर्षांचा एल्फिन्स्टन रोड पूल इतिहासजमा! आता मुंबईला मिळणार आधुनिक डबल-डेकर पूल, रचना कशी असणार?

Elphinstone Bridge: मुंबईतील जुन्या एल्फिन्स्टन रोड ओव्हरब्रिज पाडून एक नवीन डबल-डेकर पूल बांधला जाईल. मात्र नवीन पूल कसा असणार आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? याबाबत जाणून घ्या.
मुंबई : मुंबईतील १०० वर्षांहून अधिक जुन्या एल्फिन्स्टन रोड ओव्हरब्रिज पाडण्याचे काम १२ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सुरू झाले. ब्रिटिशकालीन हा पूल परळ आणि प्रभादेवीला जोडत होता. तो पाडून शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कनेक्टर प्रकल्पांतर्गत एक नवीन डबल-डेकर पूल बांधला जाईल. मुंबईसाठी हा एक मोठा बदल आहे. ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि वाहतुकीचा ताण कमी होईल. मात्र नवीन पूल कसा असणार आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? याबाबत आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

