Hapus Mango : गुजराती आंब्याला हापूसचा दर्जा? कोकणी हापूस अस्तित्वावरून अधिवेशनात भास्कर जाधव आक्रमक, कोकणी मंत्र्यांची खरडपट्टी

Bhaskar Jadhav Speech : राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी विरोधी पक्षातील ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सभागृहात जोरदार मुद्दे उपस्थित करत वातावरण तापवले. अधिवेशनाचे कामकाज सुरू असूनही संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नसल्याने जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या प्रश्नांवर तत्काळ प्रतिसाद देत अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सभागृहात हजर राहण्याचे निर्देश दिले..कोकणातील हापूस आंब्याच्या GI (भौगोलिक मानांकन) संदर्भातील मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. २०१८ मध्ये कोकणी हापूसला मिळालेल्या GI मानांकनाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा करत जाधव म्हणाले, "बलसाड आंब्याला हापूसचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ५०० वर्षांची आमची परंपरा काढून घेण्याचा हा डाव आहे. कोकणी माणूस काही मागत नाही, सरकारकडचे पैसे बुडवत नाही; पण त्याच्या अस्तित्वावरच घाव घातला जात आहे. आमची एकच मागणी आहे गुजराती बलसाड आंब्याला हापूसचा दर्जा देऊ नका?.एका मंत्र्यांनी "GI मानांकन काढून घेतलं तरी काय फरक पडतो, कोकणी हापूस तो हापूसच राहणार," असे वक्तव्य केल्याचा उल्लेख करत जाधव म्हणाले की, "देवगड-रत्नागिरी हापूसची चव कुणीच साधू शकत नाही. अशा पळ काढू प्रतिक्रिया एका जबाबदार मंत्र्याला शोभत नाहीत." संपूर्ण घडामोडीमुळे सभागृहात शेतकरी प्रश्न आणि कोकणी हापूस या दोन्ही विषयांवर चर्चा पेटली असून सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधत भास्कर जाधव म्हणाले की, "मागील पाच महिन्यांत अतिवृष्टीमुळे कोकणातील शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला असून परिस्थिती भयावह आहे. नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जमीन वाहून गेली असून शेतकरी अनेक वर्षे मागे फेकला गेला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी मदत करण्याची वेळ आली आहे. फक्त भाषणांनी प्रश्न सुटणार नाहीत," असे ते म्हणाले..सरकारने जाहीर केलेल्या ३२ हजार ३०० कोटींच्या पॅकेजबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "या पॅकेजमधून शेतकऱ्याला उभं कसं करणार? दुग्ध व्यवसाय, कापूस उत्पादक—सर्वच अडचणीत आहेत. सरकारकडे ठोस उत्तरं नाहीत," असा जाधव यांचा आरोप होता.