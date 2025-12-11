मुंबई

Hapus Mango : गुजराती आंब्याला हापूसचा दर्जा? कोकणी हापूस अस्तित्वावरून अधिवेशनात भास्कर जाधव आक्रमक, कोकणी मंत्र्यांची खरडपट्टी

Mango Hapus Konkan : हापूसच्या उत्पत्ती आणि ओळखीवरून भास्कर जाधव आक्रमक झाले. बलसाडला हापूसचा दर्जा? अशा प्रश्नांवरून अधिवेशनात जोरदार खडाजंगी झाली व मंत्र्यांना खरडपट्टी काढण्यात आली.
Bhaskar Jadhav Speech : राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी विरोधी पक्षातील ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सभागृहात जोरदार मुद्दे उपस्थित करत वातावरण तापवले. अधिवेशनाचे कामकाज सुरू असूनही संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नसल्याने जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या प्रश्नांवर तत्काळ प्रतिसाद देत अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सभागृहात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

