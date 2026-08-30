Koyna Expressमधून अचानक धुराचे लोट, प्रवाशांची जीव वाचवण्यासाठी रुळांवर उडी; नेमकं काय घडलं? Video Viral

कर्जत : कोल्हापूर-मुंबई कोयना एक्स्प्रेस शनिवारी (ता. २९) सायंकाळी खंडाळा घाट उतरून कर्जत स्थानकात दाखल झाली. या वेळी एका डब्याजवळ ब्रेकमधून धूर येत असल्याचे दिसल्याने रेल्वे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून गाडी १० मिनिटे थांबवली..गाडी थांबताच काही प्रवाशांनी घाबरून डब्यांमधून खाली उतरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे स्थानकावर काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ब्रेक यंत्रणेची तपासणी केली असता कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले..Mumbai Rain: ऑगस्टअखेर हवामानात बदल! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाकडून नवी अपडेट .सायंकाळी ६:२६ वाजता कर्जतला आलेली कोयना एक्स्प्रेस ६:३६ वाजता सुरक्षितपणे मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ समोर आला आहे..ब्रेक जाममुळे कोयना एक्सप्रेसमधून धूरकोयना एक्सप्रेस कर्जत रेल्वे स्टेशनवर पोहोचताच, ट्रेनच्या मागच्या बाजूच्या दुसऱ्या डब्यातून अचानक धूर बाहेर पडताना दिसला. ट्रेनमधून निघणाऱ्या या धुरामुळे स्टेशनवरील प्रवाशांमध्ये क्षणभर घबराट आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. तथापि, तांत्रिक तपासात 'ब्रेक जामिंग'मुळे हा धूर येत असल्याचे कारण समोर आले..कोयना एक्सप्रेसच्या ब्रेक जाममुळे चाके आणि ब्रेक यंत्रणेमध्ये जास्त घर्षण होऊन उष्णता निर्माण झाली आणि परिणामी धूर निघाला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि ट्रेनला पुढील सुरक्षित प्रवासासाठी तयार करण्यासाठी तात्काळ कारवाई केली..Parking Rate Hike: मुंबईतील 'पे अँड पार्क' महागणार, १० टक्के दरवाढीचा महापालिकेचा प्रस्ताव.दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाने या घटनेत कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही किंवा कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना घाबरून न जाता सुरक्षा सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.