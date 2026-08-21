Kurla Accident: कुर्ल्यात मध्यरात्री दुर्घटनेचा थरार! घरांवर JCBसह क्रेन कोसळून ८ ते १० जण जखमी; Video Viral

मुंबई : मुंबईतील कुर्ला येथे मोठी दुर्घटना झाल्याची घटना घडली आहे. जेसीबी मशीन शिफ्टिंगदरम्यान क्रेन आणि जेसीबी मशीन थेट घरावर कोसळून मोठा अपघात झाला. या घटनेत ८ ते १० जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला येथे शुक्रवार (ता. २१) रोजी मध्यरात्री २ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. जेसीबी मशीन उचलून शिफ्टिंग करत असताना क्रेन आणि जेसीबी मशीन परिसरातील काही घरांवर कोसळली. या भीषण अपघातात ८ ते १० जण जखमी झाले असून अद्याप या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांपैकी कोणाचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त नाही..CSMT Ghee Scandal: धक्कादायक! ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे तूप मोटरमनच्या ताटात; सीएसएमटीतील ‘साई कटर्स’ कॅन्टीन बंद.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) कुर्ल्यात कुरेशी नगर भागात एका प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. या कामादरम्यान, एक जेसीबी मशीन क्रेनच्या मदतीने दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात येत होती. हे काम सुरु असताना काहीजण मोबाईलवर शुट करत होते. यावेळी क्रेन जेसीबी हवेत बऱ्याच उंचीवर नेला असता क्रेन आणि जेसीबी दोन्ही खाली कोसळले..बिल्डिंगचे पाडकाम सुरु असताना ही क्रेन कोसळली असून क्रेनचा एक भाग दोन घरांवर आणि रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर पडला. या दुर्घटनेत एक कार आणि एका रिक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होत क्रेन हटवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले..Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत.मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, कुर्ला आणि ट्रॉम्बे परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेत क्रेन रेल्वेच्या ओव्हरहेड वायरवर कोसळली. या ट्रॅकचा उपयोग मालगाड्यांसाठी होत असल्याने लोकलवर कोणताही परिणाम झाला नाही. प्रशासनाने या दुर्घटनेबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.