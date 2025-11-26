मुंबई

Mumbai Crime : कुर्ल्यात वाढदिवस सेलिब्रेशनदरम्यान मित्रांनी अंगावर पेट्रोल ओतून अब्दुल रहमानला जाळलं; धक्कादायक घटना CCTV मध्ये कैद

Kurla Birthday Celebration Turns Violent : कुर्ला येथे वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान मित्रांनी अब्दुल रहमानवर ज्वलनशील पदार्थ टाकून आग लावली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
मुंबई : कुर्ला पश्चिम परिसरातून एक थरारक आणि हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये 'मस्करी'च्या नावाखाली मित्रांनी केलेल्या क्रूर प्रकारामुळे एका तरुणाचा जीव धोक्यात आला. ही घटना समजताच संपूर्ण परिसरात (Mumbai Crime News) खळबळ उडाली आहे.

