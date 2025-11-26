Mumbai Crime : कुर्ल्यात वाढदिवस सेलिब्रेशनदरम्यान मित्रांनी अंगावर पेट्रोल ओतून अब्दुल रहमानला जाळलं; धक्कादायक घटना CCTV मध्ये कैद

मुंबई : कुर्ला पश्चिम परिसरातून एक थरारक आणि हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये 'मस्करी'च्या नावाखाली मित्रांनी केलेल्या क्रूर प्रकारामुळे एका तरुणाचा जीव धोक्यात आला. ही घटना समजताच संपूर्ण परिसरात (Mumbai Crime News) खळबळ उडाली आहे..कुर्ला पश्चिम येथील कोहिनूर सिटी इमारतीत राहणाऱ्या अब्दुल रहमानचा सोमवारी 21 वा वाढदिवस होता. रात्री 12 वाजता त्याचे पाच मित्र अयाज़ मलिक, अशरफ़ मलिक, कासिम चौधरी, हुज़ैफ़ा खान आणि शरीफ़ शेख यांनी अब्दुलला खाली बोलावून वाढदिवस साजरा करण्यासाठी नेले..VIDEO : कराड–पाटण मार्गावर दारु पिऊन तरुणीचा रस्त्यावर धिंगाणा; बोनेटवर बसून गाड्या अडवत घातला गोंधळ, दगडफेकही केली.इमारती खाली केक कापल्यानंतर या मित्रांनी आधी त्याच्यावर अंडी आणि दगड फेकून मस्करी केली. यानंतर त्यांनी मस्करीच्या नावाखाली जी कृती केली, त्याने सर्वांच्या अंगावर काटा आला. या पाचही जणांनी एका बाटलीतून आणलेले ज्वलनशील द्रव अब्दुलच्या अंगावर फेकून त्याला आग लावली. अचानक पेट घेतल्याने अब्दुलने स्वतःचे कपडे काढून जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो गंभीररित्या भाजला गेला. त्याला तातडीने सिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले..ही संपूर्ण घटना सोसायटीतील CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. दरम्यान, जखमी अब्दुल रहमानने तक्रार दाखल केल्यानंतर विनोबा भावे पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत पाचही आरोपींना अटक केली. त्यांच्यावर IPC कलम 110 (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) आणि कलम 3(5) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, कोर्टाने त्यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.