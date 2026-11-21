मुंबई : मुंबईतील कुर्ला येथील पालिकेच्या उद्यानात एक खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. उद्यानात एक तरुण आणि तरुणी उद्यानात फोटो काढत असताना आठ ते दहा अल्पवयीन मुलांनी त्यांची छेडछाड काढली असून त्यांना बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ देखील समोर आला याप्रकरणी नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील कुर्ला येथे फिनिक्स मॉलजवळील महानगरपालिकेच्या उद्यानात ८-१० अल्पवयीन मुलांनी एका तरुण आणि तरुणीची छेडछाड काढली. तरुण-तरुणी फोटो काढत असताना अश्लील कमेंट केली. याप्रकरणी तरुणाने अल्पवयीन मुलांना जाब विचारला असता अल्पवयीन मुलांनी त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली..Chief Secretary: राज्याचे मुख्य सचिव कोण होणार? म्हैसकर दाम्पत्यासह संजय सेठी यांचं नाव चर्चेत.कुर्ला येथील उद्यानात घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर मोठया प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुण-तरुणी बागेत फोटो काढताना दिसत आहे. त्याचवेळी, तिथे उपस्थित ८-१० अल्पवयीन मुलांनी त्यावर अश्लील टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली. अल्पवयीन मुलांच्या या प्रकाराला जाब विचारता आणि विरोध करताच अल्पवयीन मुलांनी पीडित तरुण-तरुणीला बेदम मारहाण केली..दगड, बेल्ट अन् लाकडाने मारहाणकुर्ला पश्चिम येथील फिनिक्स मॉल परिसरातील उद्यानात ८-१० अल्पवयीन मुलांनी तरुण-तरुणीला दगड, कंबरेवरील बेल्ट तसेच लाकडाचा वापर करुन मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. यावेळी अल्पवयीन मुलांनी मुलीच्या डोक्यात लाकडाने फटका मारला असून तरुणाला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली..'स्थायी'मध्ये नवे शिलेदार, दिग्गजांना डावलत एकनाथ शिंदेंचे पुन्हा धक्कातंत्र .दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पीडित तरुण-तरुणीने पोलीस स्थानकात धाव घेत विनयभंग केल्याप्रकरणी ८-१० अल्पवयीन मुलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितांच्या तक्रारीवरून कारवाई करत, घाटकोपर पोलिसांनी तात्काळ आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. या आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १८९(२), १८९(४), ११८(१), ३५२ आणि ३५१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सर्व आरोपींना बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले जाईल, अशी माहिती पोलीस उपआयुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.