Mumbai News: परप्रांतीयांकडून भाजप कार्यकर्त्यांना जबर मारहाण, कुर्ल्यातील घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे समोर येत आहेत. या घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असताना मुंबईतील कुर्ला येथे अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. किरकोळ कारणामुळे परप्रांतीय आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. मात्र या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले असून या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला येथे फेरीवाल्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना मारहाण केली आहे. ठेल्यासमोर कार लावण्याच्या कारणामुळे फेरीवाल्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांवर दिवसाढवळ्या प्राणघातक हल्ला केला. आकाश सिंह, असीम सिंह आणि आदित्य पानसे यांना मारहाण केली असून त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेनंतर जखमींवर उपचारपद्धती सुरु असून दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे..Eknath Shinde: सर्वोत्तम प्रभाग करण्यासाठी कामाला लागा; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना निर्देश .नेमके काय घडले?भाजपचे माजी युवा मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई जिल्हा महामंत्री आदित्य पानसे, आकाश सिंग आणि उत्तर मध्य मुंबईचे माजी सोशल मीडिया प्रमुख असीम सिंग हे कुर्ला परिसरातून जात असताना काही मुस्लिम सदस्य आणि फेरीवाल्यांनी त्यांना अडवले. यावेळी दुचाकीवरून जात असताना फेरीवाल्यांसोबत त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला. मात्र या वादाचे रूपांतर मोठ्या हल्ल्यात झाले..हल्लेखोर मुस्लिम सदस्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर पेव्हर ब्लॉक, धारदार शस्त्रे, लोखंडी बास्केट आणि पट्ट्यांनी मारहाण केली. डोक्यावर पेव्हर ब्लॉक आदळल्याने तिघांच्याही डोक्याला खोलवर जखमा झाल्या. दरम्यान, त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कुर्ल्यातील या घटनेमुळे परिसरात खळबळ पसरली असून सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..KDMC Mayor: सत्तेच्या सारिपाटसाठी जोरदार रस्सीखेच! केडीएमसीत मोठा भाऊ कोण? युतीतूनच संघर्षाचा नवा अध्याय.