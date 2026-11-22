घाटकोपर : कुर्ला येथील फिनिक्स मॉलजवळ असलेल्या प्रमोद महाजन उद्यानात एका तरुण-तरुणीला आठ ते दहा अल्पवयीन मुलांनी छेडछाड करून बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी घडली. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी घाटकोपर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी सहा अल्पवयीन मुलांची ४ डिसेंबरपर्यंत बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे..संबंधित तरुण हा सातारा येथील असून, तरुणी नवी मुंबईतील रहिवासी आहे. शुक्रवारी दोघेही फिनिक्स मॉलमध्ये खरेदीसाठी गेले होते. खरेदी आटोपल्यानंतर मॉलशेजारी असलेल्या पालिकेच्या प्रमोद महाजन उद्यानात काही वेळ घालवण्यासाठी ते गेले. या वेळी उद्यानात उपस्थित असलेल्या काही तरुणांनी त्यांची छेडछाड करण्यास सुरुवात केली. .Central Railway: मध्य रेल्वेवर ७ दिवस पॉवर ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल.छेडछाडीचा प्रकार असह्य झाल्याने तरुणीने एका मुलाच्या कानशिलात लगावली. यानंतर संतप्त झालेल्या काही अल्पवयीन मुलांनी घटनास्थळी जमा होत तरुण-तरुणीला घेरले. त्यानंतर मिळेल त्या वस्तूने दोघांवर हल्ला करून त्यांना बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत दोघांनाही दुखापत झाली..उद्यानातील या संपूर्ण प्रकाराचे चित्रीकरण काही स्थानिक नागरिकांनी मोबाईलमध्ये केले. हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर घटनेचे गांभीर्य समोर आले आणि नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. पीडितांच्या तक्रारीवरून घाटकोपर पोलिसांनी जमावबंदीचे उल्लंघन, घातक शस्त्रांनी मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल केला..पीडित तरुणी बराच वेळ पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी प्रतीक्षा करत होती. मी तेथे गेल्यावर पोलिसांना आग्रह केल्यानंतर तिची तक्रार स्वीकारून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मालेगाव, गोवंडी सारख्या परिसरांप्रमाणे असे प्रकार घडवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही.- किरीट सोमय्या, माजी खासदार.८ वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध तोडले, तरुणाला राग अनावर, प्रेयसी आई-वडिलांसह घरी असताना लावली आग; डोंबिवलीत खळबळ.हल्लेखोरांवर कड़क कारवाई व्हावी. त्यामुळे अशी हिंमत पुन्हा कुणी करू शकणार नाही. हिंदू म्हणून कुणी नख लावण्याचा प्रयत्न करणार असतील तर आम्ही हिंदू म्हणून, कुणी मराठीला नख लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही मराठी म्हणून अंगावर जाऊ अशी राज ठाकरे यांची आम्हाला शिकवण आहे. घडलेला प्रकार दुर्दैवी आहे.- महेंद्र भानुशाली, विभागप्रमुख, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.