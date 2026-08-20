Ladki Bahin Scheme: लाडकी बहीण योजनेचा धक्कादायक खुलासा! ४.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला अपात्र लाभ, वसुली अद्याप नाही

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींबाबत माहिती अधिकारातून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. राज्य सरकारने राबविलेल्या विशेष पडताळणी आणि ई-केवायसी माेहिमेनंतर मिळालेल्या या माहितीनुसार चार लाख ५० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या याेजनेतून बेकायदा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. ही बाब उघड हाेऊनही सरकारकडून अद्याप कोणतीही कठोर कारवाई किंवा पैसे वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती. त्यांना मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातून ९२ लाख १० हजार अपात्र नोंदी रद्द करण्यात आल्या. लाभार्थी महिलांची संख्या दाेन काेटी ४८ लाखांवरून थेट एक काेटी ६५ लाखांवर आली. या रद्द केलेल्या अर्जांत चार लाख ४२ हजार स्वयंघोषित आणि आठ हजार सत्यापित सरकारी कर्मचारी अशा चार लाख ५० हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाटलेली ही रक्कम ६०० कोटी ते ८०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. विधिमंडळात आणि जाहीर सभांत अपात्र लाभार्थींवर कडक कारवाई आणि वसुली करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात ‘आरटीआय’ अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीबाबतचा जिल्हा कार्यालयाचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही, असे म्हटले आहे..शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गरिबांच्या हक्काच्या योजनेवर डल्ला मारणे अत्यंत संतापजनक आहे. सरकारकडून वसुलीचे आणि कारवाईचे दावे केले जात असले तरी एकाही जिल्ह्याकडून वसुलीचा अहवाल आलेला नाही. दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करून तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात दाद मागू.- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते.पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली : बोर्डीकरनाशिक : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची नावे वगळण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ घेतलेल्या पुरुष लाभार्थ्यांडून रकमेची वसुली करण्यात येईल, असा इशारा महिला व बालविकास, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी बुधवारी दिला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.नाशिकमध्ये भाजपच्या संघटनात्मक बैठकीस उपस्थित राहिल्यानंतर बोर्डीकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. शासनाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष झाल्याने काही महिला अपात्र ठरल्या असण्याची शक्यता आहे. महिलांनी लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेल्या निधीचा योग्य विनियोग करून तो मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि संसारासाठी वापरला असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेबद्दल बोर्डीकर यांनी संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.