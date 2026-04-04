विद्यार्थिनींसाठी आनंदाची बातमी! आता मुलींना दरमहा ५०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार, पण कोणाला? जाणून घ्या...

उल्हासनगर : सरकारकडून राज्यभरातील महिला, तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी तसेच दिव्यांग व्यक्ती यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना जारी केल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना सरकारकडून चांगलाच दिलासा मिळत आहे. अशातच आता विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांनी विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. शहरातील सातवी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून 'लाडकी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती' देण्यात येणार आहे. या योजनेअंर्तगत पात्र विद्यार्थिनींना दरमहा ५०० रुपयांची 'लाडकी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती' देण्यात येणार आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना स्वर्गीय आमदार ज्योती कालानी यांच्या नावाने दिली जाणार आहे..दरम्यान, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून 'लाडकी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती' योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या महापौरांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे पालक आणि विद्यार्थिनींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व विद्यार्थिनींना अशा प्रकारे शिष्यवृत्ती देणारी ही पहिलीच योजना असल्याचे सांगितले जात आहे..एकीकडे या योजनेची शहरातून वाहवाह केली जात असताना दुसरीकडे या योजनेवरून वाद निर्माण झाला आहे. 'लाडकी विद्यार्थिनी' योजनेच्या नामकरणावरून महायुतीमधील भाजप आणि शिंदेसेनेत राजकीय राडा सुरू झाला आहे. महापालिकेच्या विशेष महासभेत 'लाडकी विद्यार्थिनी' योजना मंजूर झाली आहे. यावेळी महापौर अश्विनी निकम यांनी ज्योती कलानी यांच्या नावाने प्रस्ताव संमत झाल्याचे जाहीर केले. मात्र असे असले तरीही भाजपने यावर आक्षेप नोंदवला आहे..'लाडकी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती' योजनेला सावित्रीबाई फुले की ज्योती कलानी नाव द्यायचे. यावरून भाजप व शिंदेसेनेत वाद निर्माण झाला आहे. योजनेच्या नावाला अद्याप अधिकृत मंजुरी मिळाली नसल्याचे वधारिया यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाने दोन्ही पक्षात टीका केली जात असल्यामुळे वातावरण अधिकच तबल्याचे दिसून येत आहे.