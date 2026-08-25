संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर

मुंबई : मुंबईत भुलेश्वरचा राजाच्या आगमन मिरवणुकीदरम्यान मोठी दुर्घटना घडली. २७ फूट उंच मूर्तीचा तोल गेल्यामुळे गणरायची मूर्ती कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला असून दोन गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. या दुःखद घटनेप्रसंगी लालबागचा राजा मंडळ मदतीसाठी धावून आले आहे..दक्षिण मुंबईत भुलेश्वरचा राजा गणेश मूर्ती आगमन मिरवणूकीदरम्यान कोसळली. मूर्तीचे वेल्डिंग तुटल्याने गणेशाचे आगमन सुरु असताना मूर्ती अचानक समोरच्या बाजूने झुकली आणि पडली. या दुर्दैवी घटनेत मंडळाचे अध्यक्ष संकेत नेवशे आणि ब्रिजेश जोशी यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने भुलेश्वरचा राजा गणेशोत्सव मंडळावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या वाईट प्रसंगी 'लालबागचा राजा' गणेशोत्सव मंडळाकडून भुलेश्वरचा राजा गणेश मंडळाला आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले..Shaina NC Rahul Gandhi : समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्या आणि बहुपत्नीत्व बंद करा; हिंदू धर्म, 'मनुस्मृती'वरून शिवसेना नेत्या शायना एनसींचा राहुल गांधींवर जोरदार प्रहार.'लालबागच्या राजा'चे वडिलकिचं छत्रभुलेश्वरचा राजा गणेशोत्सव मंडळाला लालबागचा राजा मंडळाकडून एकूण २१ लाखांची मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये भुलेश्वरचा राजा गणेश मंडळाला ११ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर अपघातात दोघांचा मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये मदत केली जाणार आहे. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांच्याकडून ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.