मुंबई

संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर

Bhuleshwar Ganesh Murti Collapsed: मुंबईत भुलेश्वरचा राजा गणेश मूर्ती आगमन मिरवणूकीदरम्यान मूर्ती कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली. या दुःखद घटनेप्रसंगी लालबागचा राजा मंडळ मदतीसाठी धावून गेले आहे.
Lalbaugcha Raja Ganesh Mandal helps to Bhuleshwarcha Raja Mandal

Lalbaugcha Raja Ganesh Mandal helps to Bhuleshwarcha Raja Mandal

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत भुलेश्वरचा राजाच्या आगमन मिरवणुकीदरम्यान मोठी दुर्घटना घडली. २७ फूट उंच मूर्तीचा तोल गेल्यामुळे गणरायची मूर्ती कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला असून दोन गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. या दुःखद घटनेप्रसंगी लालबागचा राजा मंडळ मदतीसाठी धावून आले आहे.

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