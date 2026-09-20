लालबागच्या राजाच्या दर्शन रांगेत काळाचा घाला! एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांनी हंबरडा फोडला; म्हणाले 'मॅनेजमेंट...'

मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध असणाऱ्या आणि नवसाला पावणाऱ्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून भाविक मुंबईत येत आहेतं. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासूनच राजाच्या चरणी नातपस्तक होण्यासाठी गणेशभक्तांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र याच गर्दीत लालबागच्या राजाच्या दरबारात एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेप्रकरणी मृत तरुणाच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले असून त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..ही घटना १७ सप्टेंबर रोजी रात्री ११ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास घडली.जळगाव येथून एक तरुण जयदीप मेघराज नेमाडे (२५) त्याच्या मित्रांसह मुंबईत लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेला होता. यावेळी दर्शनाच्या रांगेत उभे असताना तरुणाला अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर अचानक तो खाली कोसळला. या घटनेनंतर तरुणाला तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले असता, हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टारांनी सांगितले. या घटनेची माहिती मिळताच जयदीपच्या कुटुंबीयांसह त्याच्या मित्रपरिवारावर शोककळा पसरली आहे..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.दर्शनाच्या रांगेतच काळाचा घालाजयदीप हा जळगावमधील जीवनमोती सोसायटी, शिरसोली रोड येथे राहणारा असून नेमाडे ट्रान्सपोर्टचे संचालक मेघराज सुभाष नेमाडे यांचा एकुलता एक मुलगा होता. जयदीपने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केल्यानंतर एमबीएचे शिक्षण घेतले होते. त्यानंतर तो पुण्यात नोकरी करत होता. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जयदीप त्याच्या मित्रांसोबत लालबागच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईत गेला होता. परंतु दर्शनाच्या रांगेतच त्याच्यावर काळाचा घाला आला..Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.आईचे १२ वर्षांपूर्वी निधन१२ वर्षांपूर्वी जयदीपच्या आईचे निधन झाले होते. तसेच तो कुटुंबाचा एकुलता एक मुलगा असल्याने त्याच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तसेच मित्रपरिवारावरही शोककळा पसरली आहे..“जयदीपला कोणताही आजार नव्हता...”जयदीपच्या मृत्यूची माहिती मिळताच त्याचे कुटुंबीय मुंबईकडे रवाना झाले. यावेळी, जयदीपचे काका प्रमोद सुभाष नेमाडे यांनी सांगितले की, ''जयदीप त्यांचा पुतण्या असला तरीही तो त्यांना त्यांच्या मुलासारखाच होता. दरवर्षी लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी जात होता. जयदीपला कोणताही आजार नव्हता, हे सर्व अचानक झालं आहे. दर्शनाच्या रांगेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होती. जयदीपच्या मित्रांनी त्याला गुदमरल्यासारखे होत असल्याचे सांगितले होते.''.त्याच्यापुढे ते असे म्हणाले की, लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येथे येतात, त्यामुळे गर्दी निर्माण होते. या गर्दीत नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत योग्य व्यवस्थापन आणि वेंटिलेशनची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जयदीपच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी लालबागच्या राजाच्या मंडळाकडे गर्दी व्यवस्थापन आणि वेंटिलेशनबाबत अधिक प्रभावी उपाययोजना करावी. तसेच मॅनेजमेंट थोडं प्रॉपर करायला हवं,” अशी मागणी केली आहे. “.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.