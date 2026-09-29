लालबाग राजाच्या चरणी भक्तांनी भरभरून दिलं दान; १२ दिवसात कोट्यवधींची रोकड

मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या चरणी यंदाच्या गणेशोत्सवात भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात दान अर्पण केले. यंदा बाप्पाच्या चरणी तब्बल ६ कोटी ११ लाख ९६ हजार ५०० रुपये रोख जमा झाले आहेत. या देणगीत स्टेजपेटी, रांगपेटी आणि मिरवणूक पेटीतील रकमेचा समावेश आहे. लालबागच्या राजाला नवसाला पावणारा गणपती अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे दरवर्षी गणेशोत्सवात मोठ्या संख्येने भाविक लालबागमध्ये दर्शनासाठी येतात. .नवस पूर्ण झाल्यानंतर अनेक भाविक बाप्पाच्या चरणी रोख रक्कम तसेच मौल्यवान वस्तू अर्पण करतात. यंदाही ही परंपरा कायम राहिली. यंदाच्या गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी झाली होती. चरणस्पर्श आणि नवसाच्या रांगांमध्ये भाविकांची मोठी संख्या पाहायला मिळाली. या काळात भाविकांनी रोख रकमेबरोबरच सोन्या-चांदीच्या वस्तू आणि दागिनेही दान केले..जनता दुष्काळात, तहसीलदार सुट्टीवर; जिल्हाधिकाऱ्यांनी पदभारच काढून घेतला, अधिकारी उरला नावाला.दरम्यान, लालबागच्या राजाला मिळालेल्या सोन्या-चांदीच्या वस्तू आणि इतर दानातील वस्तूंचा लिलाव करण्यात येणार आहे. हा लिलाव लालबागच्या मंडपात होणार असून त्यामध्ये सर्वांना सहभागी होता येणार असल्याची माहिती मंडळाने दिली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाच्या भक्तांसाठी महाप्रसादाचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. एकूणच यंदा बाप्पाच्या चरणी रोख रक्कम, सोने-चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात दान जमा झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.