Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : आठवडाभरापूर्वी मुंबईतील प्रसिद्ध असणाऱ्या 'लालबागच्या राजाच्या' दरबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी रांगेत उभे असताना अचानक बेशुद्ध पडल्यामुळे तरुणाचा मृत्यू झाला. तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले असता हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. लालबाग परिसरातील ही घटना ताजी असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .मुंबईतील लालबागच्या राजा गणेश मंडपाजवळ एक ६८ वर्षीय व्यक्ती बेशुद्ध पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली. ही घटना गुरुवारी रात्री घडली असून १२ दिवसांच्या गणेशोत्सवादरम्यान प्रचंड गर्दी होणाऱ्या लालबाग परिसरातील हा दुसरा मृत्यू आहे. .Mumbai Rain: परतीचा पाऊस मुंबईला झोडपणार! 'या' भागात वादळी पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज .काळाचौकी पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, विजय आणेकर (६८) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून ते याच परिसरातील स्थानिक रहिवासी आहेत. लालबागच्या राजा मंडपाच्या परिसरातील हनुमान मंदिरात बसले असताना ते अचानक बेशुद्ध झाले. यानंतर त्यांना उपचारासाठी तातडीने परळ येथील ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आले नसून या प्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी, १७ सप्टेंबर रोजी लालबागचा राजा गणपती मंडपात प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे पुण्याचा रहिवासी असलेल्या २५ वर्षीय जयदीप मेघराज नेमाडे यांचा मृत्यू झाला होता..भोगवटा दाखल्यासाठी आमदाराची पैशांची मागणी? महापौरांच्या पतीने फ्लॅट मागितल्याचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.