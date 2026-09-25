मुंबई

Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

Lalbaugcha Raja: लालबागचा राजाच्या दरबारात मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
Lalbaugcha Raja Pandal Tragedy

Lalbaugcha Raja Pandal Tragedy

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : आठवडाभरापूर्वी मुंबईतील प्रसिद्ध असणाऱ्या 'लालबागच्या राजाच्या' दरबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी रांगेत उभे असताना अचानक बेशुद्ध पडल्यामुळे तरुणाचा मृत्यू झाला. तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले असता हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. लालबाग परिसरातील ही घटना ताजी असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

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