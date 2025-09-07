लालबागच्या राजाचं विसर्जन कसं करायचं? गुजरातहून खास अत्याधुनिक तराफा आणला, पण मूर्ती चढवण्यात अडचणी

लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला २४ तास होत आले आहेत. लालबाग राजाची मूर्ती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर दोन तासांपूर्वी दाखल झालीय. मात्र अद्याप विसर्जन होऊ शकलं नाहीय. यंदा विसर्जनासाठी आणलेल्या अत्याधुनिक तराफ्यावर मूर्ती चढवता आली नाहीय. त्यासाठी तब्बल दीड तास प्रयत्न केले गेले पण त्यात यश आलं नाही. अत्याधुनिक तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचण निर्माण झालीय. अत्याधुनिक तराफा मोटराइज्ड आहे. त्याला बोट जोडण्याची आवश्यकता नाही. पण या तराफ्यावर मूर्ती चढवण्याचे प्रयत्न गेल्या दीड तापासून सुरू आहेत. .भरतीची वेळ असल्यानं मोठ्या लाटांमुळे तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचणी येतायत. लालबागच्या राजाचं खोल समुद्रात विसर्जन केलं जातं. त्यासाठी दरवर्षी दोन बाजूला बोट असलेल्या खास तराफ्याचा वापर केला जायचा. यंदा मोटाराइज्ड अत्याधुनिक असा तराफा बनवण्यात आला आहे. पण त्या तराफ्यावर मूर्ती चढवता येत नसल्यानं आता कशापद्धतीने लालबागच्या राजाचं विसर्जन होणार हा प्रश्न उपस्थित होतोय..मुंबईत गणेश विसर्जनावेळी वीजेचा शॉक लागून दुर्घटना; एकाचा मृत्यू, चौघे जखमी.लालबाग राजा मंडळाच्या व्यवस्थापनाकडून नव्या तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यासह इतर कोणते पर्याय आहेत त्याची तपासणी केली जात आहे. गिरगाव चौपाटीवर दोन तासांपासून मूर्ती समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे. गिरगाव चौपाटीवर अद्याप विसर्जनाआधी करण्यात येणारी आरती झालेली नाहीय. दरम्यान, तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचणी आल्यानंतर आता लालबागच्या राजाचे दागिने काढले जात आहेत..यंदा लालबागच्या राजाचं विसर्जन करण्यासाठी खास असा तराफा बनवण्यात आला आहे. मोटराइज्ड असलेला हा तराफा खास गुजरातहून तयार करून आणण्यात आलाय. पण भरतीच्या वेळी किनारपट्टीवर लाटा येत आहेत. पाणी वाढण्याआधी मूर्ती तराफ्यावर चढवायला हवी होती. पण त्या वेळेत मूर्ती चढवली गेली नाही. आता लाटा वाढल्यानं तराफ्यावर मूर्ती नेण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. कोळीबांधवांसह समुद्रात तैनात असलेल्या जीवरक्षकांच्या टीमनेही मूर्ती चढवण्याचे प्रयत्न केले..लालबागच्या राजाचं दरवर्षी विसर्जन केलं जातं तिथं विसर्जन कसं केलं जाणार, मोठा तराफा आणला, स्वंयचलित तराफा आणला होता. अत्याधुनिक तराफा आणल्यानंतरही तो अडकला आहे. जुना तराफा त्याच परिसरात आहे. आता जुना तराफा आणला जाणार की नव्या तराफ्यावर पुन्हा मूर्ती चढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार हे पहावं लागेल. लालबागच्या राजाची गिरगाव चौपाटीवर अद्याप आरती झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.