लालबागच्या राजाचं विसर्जन कसं करायचं? गुजरातहून खास अत्याधुनिक तराफा आणला, पण मूर्ती चढवण्यात अडचणी

Lalbaugcha Raja Visarjan : यंदा विसर्जनासाठी आणलेल्या अत्याधुनिक तराफ्यावर लालबागच्या राजाची मूर्ती चढवता आली नाहीय. त्यासाठी तब्बल दीड तास प्रयत्न केले गेले पण त्यात यश आलं नाही. आता लालबाग राजाचं विसर्जन कसं होणार याकडे लक्ष लागून राहिलंय.
Lalbaugcha Raja Visarjan Stuck After Raft Fails to Carry Idol

सूरज यादव
लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला २४ तास होत आले आहेत. लालबाग राजाची मूर्ती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर दोन तासांपूर्वी दाखल झालीय. मात्र अद्याप विसर्जन होऊ शकलं नाहीय. यंदा विसर्जनासाठी आणलेल्या अत्याधुनिक तराफ्यावर मूर्ती चढवता आली नाहीय. त्यासाठी तब्बल दीड तास प्रयत्न केले गेले पण त्यात यश आलं नाही. अत्याधुनिक तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचण निर्माण झालीय. अत्याधुनिक तराफा मोटराइज्ड आहे. त्याला बोट जोडण्याची आवश्यकता नाही. पण या तराफ्यावर मूर्ती चढवण्याचे प्रयत्न गेल्या दीड तापासून सुरू आहेत.

