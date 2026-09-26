मुंबई

डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या…' लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप; गर्दीच्या महासागरात शेवटचा दर्शनाचा क्षण

Lalbaugcha Raja Visarjan 2026: लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा संपन्न झाले असून गर्दीच्या महासागरात अखेरचा निरोप देण्यात आला आहे.
Lalbaugcha Raja Visarjan 2026

Lalbaugcha Raja Visarjan 2026

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मोठ्या थाटामाटात, जल्लोषात १२ दिवस गणेश उत्सव साजरा केल्यानंतर अखेर भक्तीमय वातावरणात बाप्पाला निरोप देण्यात आला. अनंत चतुर्थीदिवशी राज्यभरात घराघरात तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळात विराजमान झालेल्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले.

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