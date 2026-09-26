डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या…' लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप; गर्दीच्या महासागरात शेवटचा दर्शनाचा क्षण

मुंबई : मोठ्या थाटामाटात, जल्लोषात १२ दिवस गणेश उत्सव साजरा केल्यानंतर अखेर भक्तीमय वातावरणात बाप्पाला निरोप देण्यात आला. अनंत चतुर्थीदिवशी राज्यभरात घराघरात तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळात विराजमान झालेल्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. .विसर्जनाच्या क्षणी संपूर्ण देशाचे डोळे मुंबईतील प्रसिद्ध आणि नवसाला पावणारा गणराया अशी ख्याती असणाऱ्या ''लालबागच्या राजा''वर खिळलेले असतात. तब्बल २३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीनंतर अखेर भावनिक वातावरणात गणरायाचे विसर्जन करण्यात आले आहे..Mumbai Ganesh Visarjan: मुंबईतल्या मोठमोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रातच का विसर्जित होतात?.शुक्रवार (ता. २५) रोजी अनंत चतुर्थीदिवशी दुपारी १ वाजेच्या सुमारास लालबागच्या राजाची मूर्ती मंडपातून बाहेर काढण्यात आली होती. मुंबईतील गणेशोत्सवाचा सर्वात मोठा आकर्षण बिंदू असलेला 'लालबागच्या राजाला' निरोप देण्यासाठी तसेच शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकीत अलोट गर्दी केली आहे..काल दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास सुरु केलेल्या विसर्जन मिरवणुकीनंतर लालबाग, भायखळा, गिरगाव असा प्रवास करत दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवार (ता. २६) रोजी सकाळी साधारण साडेसहाच्या सुमारास गिरगाव चौपाटी परिसरात दाखल झाला. आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास लालबागच्या राजाचे विसर्जन केले जाणार होते. .Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .मात्र समुद्रातील पाण्याच्या पातळीचा विसर्जनावर परिणाम झाल्यामुळे विसर्जनाची वेळ लांबली. आता अखेर भावुक वातावरणात 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' असे म्हणत लालबागच्या राजाचे तराफ्यावरून विसर्जन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.