लालबाग राजाच्या विसर्जनात विघ्न संपेना, गुडघ्यापर्यंत मूर्ती पाण्यात; तराफ्यावर कशी चढवणार? नेमकं काय घडलं?

मुंबईत गणेश विसर्जन मिरवणूक गेल्या २६ तासांपासून सुरू आहे. अजूनही मोठ्या सार्वजनिक मंडळांच्या गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर दाखल होत आहेत. प्रसिद्ध लालबागच्या राजाच्या विसर्जनात मात्र विघ्न आलंय. मूर्ती सकाळी ८ ते ९ वाजण्याच्या सुमारास गिरगाव चौपाटीवर आली. पण यंदा आणण्यात आलेल्या नव्या तराफ्यावर मूर्ती चढवता न आल्यानं विसर्जन रखडलं आहे. भरतीमुळे पाणी वाढल्यानं मूर्ती तराफ्यावर चढवण्यात अपयश आलंय. आता पाणी कमी होईपर्यंत मूर्ती आहे त्याच ठिकाणी ठेवली जाईल..लालबागच्या राजाची मूर्ती गेल्या तीन तासांपासून विसर्जनाच्या प्रतीक्षेत आहे. जवळपास ४ ते ५ फूट इतकी मूर्ती पाण्यात आहे. कोळीबांधवांसह लालबाग राजाच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडूनही मूर्ती तराफ्यावर ठेवण्यासाठी दीड ते दोन तास प्रयत्न केले गेले. मात्र ते शक्य झाले नाही. लाटांमुळे तराफ्यावर मूर्ती ठेवता आली नाही. परिणामी लालबाग राजाच्या विसर्जनाला उशीर होत आहे. अद्याप आरतीसुद्धा करण्यात आलेली नाही. पण लालबागच्या राजाचे दागिने काढण्यात आले आहेत..लालबागच्या राजाचं विसर्जन कसं करायचं? गुजरातहून खास अत्याधुनिक तराफा आणला, पण मूर्ती चढवण्यात अडचणी.दरम्यान, लालबागच्या राजाची मूर्ती खोल समुद्रातच नेऊन विसर्जन करण्यात येणार असल्याचं मंडळाच्या व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात येतंय. सध्या समुद्राला भरती असल्यानं ओहोटीची वाट बघितली जाईल. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार दुपारी दोन ते अडीच वाजण्याच्या सुमारास ओहोटी सुरू होईल. यावेळी पाणी कमी झाल्यानंतर सध्या ज्या ठिकाणी मूर्ती आहे तिथेच मूर्ती नव्या तराफ्यावर चढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल..यंदा लालबाग राजाच्या विसर्जनासाठी खास असा तराफा तयार करण्यात आलाय. गुजरातमधून हा तराफा बनवून आणला आहे. मोटराइज्ड असलेला तराफा स्वंयचलित असा आहे. तसंच जुन्या तराफ्याच्या तुलनेत जास्त क्षमतेनं वजन वाहून नेऊ शकतो असा तराफा आहे. लालबागच्या राजाची मूर्ती गिरगाव चौपाटीवर येण्यास उशीर झाल्यानं पाणी पातळीत वाढ झाली. त्यातच तांत्रिक अडचणींमुळे मूर्ती तराफ्यावर चढवता आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..जुन्या तराफ्याला दोन बोटी जोडण्यात आल्या होत्या. बोटींच्या सहाय्याने तराफ्यावरून कोळीबांधव खोल समुद्रात लालबागच्या राजाचं विसर्जन करत होते. पण यावेळी नवा तराफा आणला गेला. जुना तराफाही त्याच परिसरात असल्याचं सांगण्यात येतंय. आता लालबागचा राजा मंडळाकडून काय निर्णय घेतला जातो पहावं लागेल. सध्या लालबागाच्या राजाची मूर्ती समुद्रात विसर्जनाच्या प्रतीक्षेत आहे..