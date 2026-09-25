Lalbaugcha Raja: पालखी निघाली राजाची...! लालबागच्या राजाची निरोपाची आरती; डोळे पाणावणारा क्षण VIDEO

मुंबई : लालबागच्या राजाची निरोपाची आरती झाली असून लालबागचा राजा विसर्जन मिरवणूक सुरु झाली आहे. दुपारी १ वाजेचता सुमारास लालबागचा राजा मुख्य प्रवेशद्वारवर पोहोचणार असून यानंतर 'माणूस उभा आहे वर्दीतला…म्हणून उत्सव साजरा होतोय गर्दीतला' असं म्हणत मुंबई पोलिसांना सलामी दिली जाणार आहे..मुंबईच्या गणेशोत्सवाचे हृदय मानल्या जाणाऱ्या लालबागच्या राजाची विसर्जनापूर्वीची मंडपातील अखेरची आरती हा क्षण गणेश भक्तांसाठी भावूक करणारा होता. या आरतीमध्ये भाविकांनी 'जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती' या पारंपरिक आरतीने गणेशाचे स्तवन केले. .Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .तसेच घालीन लोटांगण यांसारखे भक्तीगीत आणि त्वमेव माता च पिता त्वमेव यांसारख्या संस्कृत श्लोकांचे पठण करण्यात आले. अखेर 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' अशा उद्घोषणांनी गणरायाला निरोप दिला. यावेळी भक्तांचे मन भरून आले असून डोळे देखील पाणावले होते..कसा असेल लालबागचा राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीचा मार्ग?लालबागचा राजाची राजेशाही विसर्जन मिरवणूक लालबाग मार्केट मधून सुरू केली जाणार आहे. त्यांनतर मुख्य प्रवेशद्वार, भारतरत्न डॅाक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, भारतमाता सिनेमा, लालबाग पोलिस चौकी, पुन्हा लालबाग मुख्य प्रवेशद्वार, श्रॅाफ बिल्डिंग पुष्पवृष्टी, चिंचपोकळी ब्रिज, भायखळा रेल्वे स्टेशन, हिंदुस्तान मस्जिद, मुंबई अग्निशमन दल मुख्यालय, खडा पारसी, दोन टाकी कुंभारवाडा, सुतार गल्ली, माधव बाग, व्ही पी रोड, प्राथना समाज, गिरगाव चौपटी सिग्नल, मुंबई महापालिका स्वागत कक्ष गिरगाव चौपाटी, लालबागचा राजा विसर्जन तराफा गिरगाव चौपाटी. यानंतर दिनांक २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेच्या सुमारास लालबागच्या राजाची विसर्जन तराफ्यावरून केले जाणार आहे..Megablock: रविवारी प्रवाशांचे हाल होणार! सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक; लोकलच्या वेळापत्रकात बदल; पाहा वेळापत्रक.मंडळे आणि कार्यकर्ते सज्जगणेश चतुर्थीपासून सर्वत्र सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाच्या मंगलपर्वाचा कळसाध्याय विसर्जनाने गाठला जाणार आहे. लाडक्या गणरायाला निरोप देताना एकीकडे डोळ्यांत पाणी असले तरी विसर्जनासाठी मंडळे आणि कार्यकर्ते सज्ज झाले आहेत. सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मिरवणुकीसाठी आकर्षक रथांची सज्जता केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.