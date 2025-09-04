Lalbaugcha Raja Darshan: लालबागचा राजाच्या दर्शनाची शेवटची संधी, दर्शनासाठी सर्वोत्तम मार्ग जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईतील लालबाग येथील सर्वात प्रतिष्ठित गणपती 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी लाखो भाविकांची गर्दी जमते. भाविक तासंतास रांगेत उभे राहून बाप्पाचे दर्शन घेतात. हे गणेश मंडळ केवळ उत्सवाचा थांबा नसून वर्षातून एकदा येणारी आध्यात्मिक यात्रा आहे. जिथे "गणपती बाप्पा मोरया" आणि 'लालबाच्या राजाचा विजय असो' या जयघोषाने परिसर दुमदुमून जातो. दरम्यान काही भाविकांनी अजूनही मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित गणपतीला भेट दिली नसेल, तर आज लालबागचा राजाचे आशीर्वाद घेण्याची शेवटची संधी असू शकते. .दर्शन बंद होणारलालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अनंत चतुर्दशी रोजी विसर्जनापूर्वी दर्शन बंद करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. तसेच सकाळी ते मध्यरात्रीपर्यंत रांगा असल्याने, मंडळाने भाविकांना नियोजन करण्याचे आणि शेवटच्या क्षणी गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले आहे.चरण स्पर्श दर्शन : रांग गुरुवार, ४ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:०० वाजता बंद होईलमुख दर्शन : रांग शुक्रवार, ५ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:०० वाजता बंद होईल. .Shivsanskar Festival 2025: मराठा किल्ल्यांचा युनेस्को सन्मान साजरा करणारा आठवडाभराचा 'शिवसंस्कार महोत्सव'.लालबागच्या राजाचे दर्शनचरण स्पर्श दर्शन : सर्वात पवित्र अनुभव, भक्तांना बाप्पाचे चरण स्पर्श करण्याची परवानगी देतो. तथापि, भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे तुम्हाला १०-१५ तास वाट पाहावी लागू शकते, बहुतेकदा रात्रभर.मुख दर्शन : दूरवरून आशीर्वाद घेण्यासाठी एक जलद पर्याय, जिथे तुम्हाला प्रिय बाप्पाची झलक पाहता येईल. येथे, तुम्हाला सहसा ५-७ तास वाट पहावी लागेल, किंवा बंद असल्याने त्याहूनही जास्त वेळ लागेल.ऑनलाइन लाईव्ह दर्शन : जर तुम्ही जाऊ शकत नसाल, तर भक्तांसाठी २४x७ लाईव्ह दर्शन उपलब्ध आहे..दर्शनासाठी सर्वोत्तम मार्गचरण स्पर्श दर्शनासाठी : करी रोड (सेंट्रल लाईन) किंवा लोअर परळ (वेस्टर्न लाईन) सर्वात जवळ आहेत.मुख दर्शनासाठी : चिंचपोकळी, भायखळा (सेंट्रल लाईन) किंवा कॉटन ग्रीन (हार्बर लाईन) येथे उतरा.गाड्या टाळा : पार्किंग जवळजवळ अशक्य आहे. ट्रेनचा वापर करा आणि पंडालपर्यंत चालत जा..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .आवश्यक वस्तू सोबत ठेवा : पाण्याची बाटली, हलके नाश्ता, छत्री आणि पादत्राणांसाठी एक छोटी बॅग आवश्यक आहे.आवश्यक सल्ला : गर्दी जास्त असल्याने, वृद्ध आणि आरोग्य समस्या असलेल्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. जर तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, अशक्तपणा किंवा दमा असेल तर ते टाळणे चांगले, कारण एकदा तुम्ही पंडालमध्ये प्रवेश केला की बाहेर पडणे जवळजवळ अशक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.