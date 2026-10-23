मुंबई

Lawrence Bishnoi custody : गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईपर्यंत मुंबई पोलीस का पोहोचू शकत नाहीत?; 'साबरमती'तून ताब्यात घेण्यास बंदी का?

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Lawrence Bishnoi Custody

Lawrence Bishnoi Custody

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबईत सातत्याने घडणाऱ्या गोळीबार आणि खंडणीच्या प्रकरणांमध्ये कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीचे नाव आघाडीवर येत असले, तरी मुंबई पोलिसांना अद्याप त्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवता आलेला नाही.

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