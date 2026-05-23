Pratap Sarnaik: १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिका; अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना परिवहनमंत्री सरनाईकांचा इशारा, १६ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही..

मुंबई: ''अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी १५ ऑगस्टपर्यंत व्यावहारिक मराठी भाषा शिकणे सक्तीचे असून, १६ ऑगस्टनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही,'' असा इशारा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे..रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षणासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहनमंत्री सरनाईक बोलत होते. या बैठकीस राजेश नार्वेकर, रवी गायकवाड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बोलताना सरनाईक म्हणाले की, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला आहे..त्यानुसार परिवहन विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांच्या माध्यमातून राज्यभरात मराठी भाषा अभ्यास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. रिक्षा संघटना व शिवसेना शाखांमधील उपलब्ध जागांमध्येही ही केंद्रे १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहेत. रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी ऑनलाइन किंवा आपल्या परिसरातील प्रत्यक्ष केंद्रांमध्ये जाऊन मराठी भाषा शिकून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..चालकांना प्रमाणपत्रप्रशिक्षण पूर्ण केल्यास चालकांना परिवहन विभागामार्फत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यासाठी तोंडी परीक्षा घेतली जाणार आहे. तसेच मंगळवारी रिक्षा-टॅक्सीचालकांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.प्रशिक्षणासाठी तयारीसचित्र आणि सोप्या भाषेतील पाठ्यक्रम पुस्तिकाप्रत्येक केंद्रांतर्गत उपकेंद्रेवाहनांवर जनजागृती स्टिकर लावणारविशेष बॅनर लावणार.