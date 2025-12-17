Mumbai Local Train Chaos: अरे ‘उतरायचं कसं?’! दरवाजे न उघडल्याने प्रवासी ट्रेनमध्येच अडकले; दादरमध्ये मोठा गोंधळ, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मध्य रेल्वेवरील लोकल ट्रेन १० ते १५ मिनिट उशिरा येत असल्यामुळे परिणामी प्रवाशांना मनस्ताप करावा लागतो. याबाबतचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मात्र अशातच आज सकाळच्या सुमारास एसी फास्ट लोकलचे दरवाजे न उघडल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार (ता. १७) रोजी सकाळच्या सुमारास गर्दीच्या वेळी दादर स्टेशनवर मध्य रेल्वेच्या बदलापूर-सीएसएमटी एसी फास्ट लोकलचे दरवाजे न उघडल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. सकाळी १० वाजून ४२ वाजेच्या सुमारास हा प्रकार घडला. एसी फास्ट लोकल नियोजित वेळेनुसार दादर स्टेशनवर थांबली. मात्र तिचे स्वयंचलित दरवाजे न उघडताच प्लॅटफॉर्मवरून पुढे निघाली. यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला..Panvel-Karjat Local: कर्जत-पनवेल मार्गावर लवकरच लोकल धावणार, प्रवाशांसाठी दिलासा; प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात.दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ ट्विटरवर व्हायरल होत असून यामध्ये ट्रेन भायखळा स्टेशनवर थांबताच प्रवासी या घटनेबद्दल संताप व्यक्त करत मोटरमनला जाब विचारताना दिसत आहेत. ज्यामध्ये एक प्रवासी मोटरमनला दरवाजे का उघडले नाहीत, असा प्रश्न विचारत आहेत. सध्या या प्रकरणी मध्य रेल्वेकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही..मध्य रेल्वेकडून बेलापूर-उरण मार्गावर लोकल गाड्या सुरू गर्दीच्या वेळी गाड्यांची संख्या वाढवणे आणि प्रवाशांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी मध्य रेल्वेने बेलापूर/नेरुळ-उरण मार्गावर उपनगरीय लोकल गाड्यांच्या पाच अतिरिक्त फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. यामुळे, उरण मार्गावरील लोकल गाड्यांची एकूण संख्या पूर्वीच्या ४० वरून ५० झाली आहे. ज्यामुळे या मार्गावरील कनेक्टिव्हिटी आणि प्रवाशांची सोय लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. .Maharashtra Politics: ठाकरे गट-काँग्रेसला धक्का! 'या' बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.