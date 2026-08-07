Mumbai Local Train: लोकलच्या सीटवर महिला झोपली, पुरुष प्रवाशाला राग अनावर; शिवीगाळ करत पट्टा काढला अन्...; Video Viral

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये नेहमीच प्रवाशांमध्ये वाद, हाणामारी होत असल्याचे प्रकार समोर येतात. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांनी एकमेकांवर जीवघेणे हल्ले केल्याचे धक्कादायक प्रकार देखील घडले आहेत. लोकलमधील अशा प्रकारामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये आणखी एक संतापजनक घटना घडली आहे. ज्यामध्ये पुरुषांच्या डब्यात पुरुष प्रवाशाने एका महिलेला मारहाण केल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. महिला ट्रेनच्या डब्यातील सीटवर झोपल्यामुळे एका पुरुषाने महिलेसोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी पुरुषाने महिलेला अर्वाच्च्य भाषेत शिवीगाळ केली असून मारहाण देखील केली. त्याचबरोबर संबंधित पुरुष प्रवाशाने कमरेचा पट्टा काढून महिलेला धाक महिलेला दाखवला..Vasai News: भयंकर! भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीचा तरुणीवर जीवघेणा हल्ला, थरारक सुटकेचा व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान, लोकलमधील हा प्रकार सुरु असताना डब्यातील इतर प्रवासी केवळ सदर प्रकार पाहत असून यापैकी एकानेही या पुरुषाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. तथापि, हा प्रकार कोणत्या लोकल ट्रेनमध्ये घडला आहे, हे अद्याप समोर आले नाही. परंतु रेल्वे पोलिसांकडून संबंधित पुरुष प्रवाशावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..महिलांच्या डब्यात साप दिसल्याने लोकलचा खोळंबामध्य रेल्वेवर ठाणे स्थानकावर महिलांच्या डब्यात साप दिसल्याने लोकल ट्रेनचा खोळंबा झाल्याची घटना घडली. महिलांच्या डब्यात साप दिसल्यानंतर काही महिलांनी अलार्म चेन पुलिंग केल्याने लोकल तातडीने थांबवण्यात आली. त्यांनतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी महिलांच्या डब्याची तपासणी करताच परिस्थिती सुरक्षित असल्याची खात्री करून लोकल पुढे रवाना करण्यात आली..Missing Link Accident: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर अपघात, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, एकाचा मृत्यू; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.