मुंबई

Mumbai Local Train: लोकलच्या सीटवर महिला झोपली, पुरुष प्रवाशाला राग अनावर; शिवीगाळ करत पट्टा काढला अन्...; Video Viral

Mumbai Local Train Man Beats Women: मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये पुरुष प्रवाशाने महिलेला मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Mumbai Local Train

Mumbai Local Train

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये नेहमीच प्रवाशांमध्ये वाद, हाणामारी होत असल्याचे प्रकार समोर येतात. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये प्रवाशांनी एकमेकांवर जीवघेणे हल्ले केल्याचे धक्कादायक प्रकार देखील घडले आहेत. लोकलमधील अशा प्रकारामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये आणखी एक संतापजनक घटना घडली आहे. ज्यामध्ये पुरुषांच्या डब्यात पुरुष प्रवाशाने एका महिलेला मारहाण केल्याची माहिती आहे.

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