मुंबई

Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो तुम्हाला पैसे कमविण्याची संधी देतंय, पण यासाठी काय करावे लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन...

Mumbai Metro Retail Shops News: मुंबई मेट्रो पर्यटकांसाठी तसेच स्वप्नांच्या शहरातील रहिवाशांसाठी एक अतिशय सोयीस्कर पर्याय बनला आहे. आता प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मेट्रो प्रशासनाने सामान्य लोकांना येथून व्यवसाय करण्याची आणि पैसे कमविण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा अनुभव आणखी सुधारण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी, महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मेट्रो स्थानकांवर नवीन रिटेल दुकाने (रिटेल किओस्क) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

