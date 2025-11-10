Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो तुम्हाला पैसे कमविण्याची संधी देतंय, पण यासाठी काय करावे लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन...

मुंबई : मेट्रो प्रशासनाने सामान्य लोकांना येथून व्यवसाय करण्याची आणि पैसे कमविण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांचा अनुभव आणखी सुधारण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी, महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मेट्रो स्थानकांवर नवीन रिटेल दुकाने (रिटेल किओस्क) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .यामुळे लहान व्यावसायिक आणि उद्योजकांना मेट्रो स्थानकांवर त्यांची दुकाने किंवा आउटलेट उघडण्याची संधी मिळेल. MMMOCL च्या मते, "प्रवाशांना सर्वोत्तम प्रवास अनुभव प्रदान करणे हे आमचे ध्येय आहे. यासाठी आम्ही मेट्रो स्थानके व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना अन्न, पेये, फॅशन आणि आवश्यक सेवांसाठी एक-स्टॉप शॉप उपलब्ध होईल. शिवाय, दीर्घकालीन किरकोळ परवान्यांद्वारे लहान व्यवसायांना शाश्वत व्यवसाय संधी देखील मिळतील.".सध्या, मुंबई मेट्रो लाईन २अ वर ७ स्थानकांमध्ये (अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व आणि गुंदवली पर्यंत) व्यावसायिक जागा उघडण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी एकूण ४७२ किरकोळ दुकाने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. जी २५ व्यावसायिक ब्लॉकमध्ये पसरलेली आहेत आणि एकूण ६८,१६६ चौरस फूट क्षेत्रफळ व्यापतात. भविष्यात ही योजना आणखी विस्तारेल असे एमएमएमसीने सांगितले..मेट्रो नेटवर्क लवकरच मुंबई विमानतळ आणि पाच नवीन मेट्रो लाईन्सशी जोडले जाईल. हा विस्तार शहरातील प्रवाशांसाठी आणि उद्योजकांसाठी एक सुवर्णसंधी असेल. मुंबई मेट्रोचे उद्दिष्ट लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आहे. यासाठी, किरकोळ दुकानांसाठी उलाढालीची कोणतीही आवश्यकता नाही. लहान व्यवसाय कोणत्याही अतिरिक्त दबावाशिवाय त्यांची दुकाने नफ्यात चालवू शकतील..अन्न आणि पेये, फॅशन, मोबाईल अॅक्सेसरीज किंवा सेवा केंद्रे विकणारी दुकाने सुरू करण्याच्या संधी उपलब्ध असतील. अर्ज १५ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करावे लागतील. हे करण्यासाठी, mahatenders.gov.in या वेबसाइटला भेट द्या. कोणतेही प्रश्न असल्यास अर्जदार dgmco@mmmocl.co.in वर ईमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात किंवा +91 (22) 35001854 वर कॉल करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.