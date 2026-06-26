Mahanagar Gas Limited: 90 दिवसांत PNG घ्या, नाहीतर LPG बंद! मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना

मुंबई : मुंबईत महानगर गॅस लिमिटेडने पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध केली आहे. इंधनाची वाढती मागणी तसेच अखंड पुरवठा आणि अधिक सुरक्षित व पर्यावरणपूरक असणारी ही पीएनजी सेवा अधिक लोकप्रिय होत आहे. मात्र अद्याप अनेक ठिकाणी पीएनजी सेवा लागू केली नसल्यामुळे महानगर गॅस लिमिटेडने पीएनजी कनेक्शन घेण्याचे आवाहन केले असून मोठा इशारा जारी केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महानगर गॅस लिमिटेडने पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध नसलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना PNG चा वापर सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, अशा सोसायट्यांना ९० दिवसांनी एलपीजी (LPG) पुरवठा बंद केला जाईल, असा इशाराही कंपनीने दिला आहे. संबंधित तेल वितरण कंपन्यांशी समन्वय साधून गॅस वितरण कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे..Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल.महानगर गॅस लिमिटेडने संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात परवडणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक पाईप नॅचरल गॅस कनेक्शनच्या वितरणाला गती देण्याची घोषणा केली आहे. घरगुती पीएनजी कनेक्शनचा झपाट्याने विस्तार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..ग्राहकांना आवाहनसोय, बचत आणि सुरक्षिततेचे फायदे मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी लवकरात लवकर नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी, असा सल्ला कंपनीने दिला आहे. महानगर गॅसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यांनी ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, "ग्राहकांनी आपल्या घरगुती गॅस पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय टाळण्यासाठी लवकरात लवकर पीएनजी कनेक्शन घ्यावे.".MSRTC : वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! एसटीच्या जादा बसफेऱ्यांचे नियोजन; पाहा वेळापत्रक.एलपीजी पुरवठा बंदचा इशाराएमजीएलने पीएनजीची सुविधा असलेल्या सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांना पीएनजीकडे वळण्याचा सल्ला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अन्यथा ९० दिवसांनी त्यांचा एलपीजी पुरवठा थांबवला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.