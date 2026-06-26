मुंबई

Mahanagar Gas Limited: 90 दिवसांत PNG घ्या, नाहीतर LPG बंद! मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना

Mahanagar Gas Limited PNG Supply: मुंबईत महानगर गॅस लिमिटेडने गृहनिर्माण सोसायट्यांना ९० दिवसांत PNG सेवा लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा एलपीजी पुरवठा बंदचा इशारा दिला आहे.
Mahanagar Gas Limited PNG Supply

Mahanagar Gas Limited PNG Supply

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत महानगर गॅस लिमिटेडने पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध केली आहे. इंधनाची वाढती मागणी तसेच अखंड पुरवठा आणि अधिक सुरक्षित व पर्यावरणपूरक असणारी ही पीएनजी सेवा अधिक लोकप्रिय होत आहे. मात्र अद्याप अनेक ठिकाणी पीएनजी सेवा लागू केली नसल्यामुळे महानगर गॅस लिमिटेडने पीएनजी कनेक्शन घेण्याचे आवाहन केले असून मोठा इशारा जारी केला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
LPG Gas
PNG
LPG cylinders