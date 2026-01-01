मुंबई

राजकीय गोंधळाचा कळस! निवडणुकीत कोणी कोणासोबत युती केली? कोणते पक्ष कुठे आमनेसामने? वाचा 29 महानगरपालिकांचे सत्तासमीकरण

Maharashtra Municipal Corporations Election News: महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती-महाविकास आघाडीची कसोटी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांत नवे सत्तासमीकरण जाहीर झाले आहे. 29 वेगवेगळे राजकीय फॉर्म्युले समोर आले आहेत.
Maharashtra 29 Municipal Corporations Elections

Maharashtra 29 Municipal Corporations Elections

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येत आहेत. जी खूपच मनोरंजक आहेत. काही ठिकाणी दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि काँग्रेस एकत्र लढत आहेत. तर काही ठिकाणी ते एकमेकांना आव्हान देत आहेत. मनसे वेगळी आहे, बहुजन विकास आघाडी वेगळी आहे आणि इतर लहान पक्षांनीही एकत्र येऊन सत्ता मिळवली आहे. काही ठिकाणी एकनाथ शिंदे भाजपला आव्हान देत आहेत. तर काही ठिकाणी दोघेही एकत्रितपणे काँग्रेसला आव्हान देत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पवार कुटुंब संयुक्तपणे इतर पक्षांना आव्हान देत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
maharashtra
Mumbai
Municipal Corporation
Mahavikas Aghadi
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
Pune Municipal Election
bmc election
pune municipal corporation election
shivsena
Mahayuti
Mahayuti alliance
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.