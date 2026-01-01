राजकीय गोंधळाचा कळस! निवडणुकीत कोणी कोणासोबत युती केली? कोणते पक्ष कुठे आमनेसामने? वाचा 29 महानगरपालिकांचे सत्तासमीकरण

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येत आहेत. जी खूपच मनोरंजक आहेत. काही ठिकाणी दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि काँग्रेस एकत्र लढत आहेत. तर काही ठिकाणी ते एकमेकांना आव्हान देत आहेत. मनसे वेगळी आहे, बहुजन विकास आघाडी वेगळी आहे आणि इतर लहान पक्षांनीही एकत्र येऊन सत्ता मिळवली आहे. काही ठिकाणी एकनाथ शिंदे भाजपला आव्हान देत आहेत. तर काही ठिकाणी दोघेही एकत्रितपणे काँग्रेसला आव्हान देत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पवार कुटुंब संयुक्तपणे इतर पक्षांना आव्हान देत आहे..ओवेसी आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेसने अनेक महानगरपालिकांमध्ये ओवेसींच्या पक्ष एमआयएमशी युती केली आहे. युतीच्या दृष्टिकोनातून ही निवडणूक खूपच मनोरंजक बनली आहे. बहुतेक स्थानिक महापालिका निवडणुकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र लढत आहेत. बीएमसीमधील २२७ नगरसेवकांसाठीच्या निवडणुका खूपच रंजक बनल्या आहेत. भाजप आणि शिंदे सेनेच्या युतीला उद्धव सेना आणि राज ठाकरे आव्हान देत आहेत. काही ठिकाणी काँग्रेस आणि वंचित युती प्रयत्न करत आहेत..Mumbai News: नववर्षाची सुरुवात देवदर्शनानं, मुंबईतील 'सिद्धिविनायक'सह अनेक मंदिरांत भाविकांसाठी विशेष सोय.अजित पवार यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली आहे. ते ६४ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत. भाजप आणि शिंदे युतीने स्पष्ट केले आहे की भाजप १३७ जागांवर आणि शिंदे सेनेने ९० जागांवर निवडणूक लढवली आहे. त्याच वेळी, उद्धव सेनेने १७५ जागांवर सर्वाधिक उमेदवार उभे केले आहेत आणि राज ठाकरेंची मनसे ५२ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. एकत्र निवडणूक लढवणारा शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त ११ जागांवर निवडणूक लढवत आहे..काँग्रेसने महाविकास आघाडी सोडून प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीशी हातमिळवणी केली आहे. काँग्रेस १६५ जागा लढवत आहे आणि वंचित आघाडी ६२ जागा लढवत आहे. वंचित १६ जागांवर उमेदवार उभे करू शकले नाहीत. वंचितचा दावा आहे की, त्यांनी या १६ जागा काँग्रेसला परत केल्या. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या आरपीआयने ३९ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. समाजवादी पक्षाने १५० हून अधिक जागांवर आपला दावा मांडला आहे..Indian Navy: नववर्षात नौदलाचे सामर्थ्य वाढणार! ‘तारागिरी’, ‘अंजदीप’ युद्धनौका लवकरच सेवेत.ठाणे महापालिकेत त्रिकोणी लढाई होण्याची शक्यता आहे. येथे शिंदे सेना आणि भाजप एकत्र आहेत. तर उद्धव सेना आणि मनसे एकत्र आहेत. तिसरा गट काँग्रेस आहे, ज्यामध्ये शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बहुजन वंचित आघाडीचा समावेश आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही एक मनोरंजक लढत होण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिंदे सेना युतीत आहेत. येथे उद्धव सेना आणि मनसे देखील एकत्र आहेत. काँग्रेस, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन यांची युती आहे..मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत भाजप आणि शिंदे सेनेची युती तुटली आहे. दोघेही एकमेकांना आव्हान देत आहेत, तर उद्धव सेनेने राज ठाकरेंसोबत आघाडी केली आहे. काँग्रेस आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी युतीत आहे, तर हितेंद्र ठाकूरचा बहुजन विकास आघाडीने एकट्याने निवडणूक लढवली आहे. वसई-विरारमध्ये, हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडी एकटी निवडणूक लढवत आहे. उद्धव सेना आणि मनसे युतीत आहेत, तर तीन महायुती पक्ष - भाजप, शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी - एकत्र आहेत. काँग्रेसने येथे एआयएमआयएमसोबत, वंचित बहुजन आघाडीसोबत हातमिळवणी केली आहे..भिवंडीमध्ये भाजप आणि शिंदे सेना यांची युती आहे, तर अजित पवार, शरद पवार आणि काँग्रेस वेगळे आहेत. उद्धव ठाकरे बंधू दोघेही एकत्र आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेत भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना वेगवेगळी निवडणूक लढवत आहेत. तिथे शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रकरण अंतिम होऊ शकले नाही. ठाकरे बंधू एकत्र आहेत, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची वेगळी युती आहे. उल्हासनगरमध्ये शिंदे सेनेने टीम ओमी कलानी आणि साई पक्षासोबत युती केली आहे. भाजप त्यांना आव्हान देत आहे..BMC Election: ‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’! मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे आवाहन.कलानी यांच्या पक्षाचे ३२ सदस्य शिंदे यांच्या पक्षाच्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हाखाली निवडणूक लढवत आहेत. तिसरी युती ठाकरे बंधूंची आहे, ज्यामध्ये शरद पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचाही समावेश आहे. पनवेलमध्ये भाजप आणि शिंदे हे ठाकरे बंधू, काँग्रेस, शरद पवार आणि शेतकरी कामगार पक्षाशी युती करत आहेत. युती ग्रामीण भागांपुरती मर्यादित आहे; जिथे शेतकरी मजबूत आहेत, तिथे ते एकटेच लढत आहेत..पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही मनोरंजक बनल्या आहेत. पुण्यात भाजप आणि शिंदे सेनेमध्ये युती नाही. भाजप पुण्यातील १६५ जागांपैकी फक्त १६ जागा शिंदे सेनेला देत असल्याने युती झाली नाही, जी शिंदे सेनेला स्वीकारायची नव्हती. येथे, काका शरद पवार आणि पुतणे अजित पवार यांचे पक्ष युती करून भाजपला आव्हान देत आहेत. पुतण्या अजित पवार यांनी घड्याळ चिन्हाखाली १२५ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत, तर शरद पवार यांनी त्यांच्या तुतारी चिन्हावर ४० उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसने ठाकरे बंधूंसोबत हातमिळवणी केली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये काका-पुतण्यांची जोडीही राष्ट्रवादीसोबत आहे. भाजप आणि शिंदे सेना एकत्र लढत आहेत. येथे काँग्रेस उद्धव सेना आणि राज ठाकरे यांच्यासोबत युती करून निवडणूक लढवत आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे घर असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेत भाजप आणि शिंदे सेना एकत्र आहेत. भाजप १४३ जागा लढवत आहे. शिंदे सेना आठ जागा लढवत आहे. काँग्रेसने उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. अजित पवार एकटे निवडणूक लढवत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने बसपासोबत युती केली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेत महायुती घटक पक्ष भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार एकत्र आहेत, तर महाविकास आघाडी फुटली आहे. शरद पवार यांनी आम आदमी पक्ष आणि बहुजन वंचित आघाडीसोबत युती केली आहे. काँग्रेस ठाकरे बंधूंसोबत युतीत आहे..Dombivli Politics: ज्यांच्याशी वाद, त्यांच्याच सोबत रणनीती! डोंबिवलीत पॅनल २२ मधील ‘राजकीय गणित’ उघड.नाशिकमध्ये भाजपला शिंदे सेना आणि अजित पवार आव्हान देत आहेत. तिसरी युती ठाकरे बंधूंची आहे. काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेत भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. एआयएमआयएम देखील एक प्रमुख दावेदार आहे. सोलापूर महानगरपालिकेत, भाजपला शिंदे सेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून आव्हान दिले जात आहे. तिसरा युती एकत्र निवडणूक लढवत आहे: काँग्रेस, उद्धव सेना, मनसे आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीने एआयएमआयएमसोबत युती केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.