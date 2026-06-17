Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील ग्रामीण भागासाठी ऐतिहासिक निर्णय; ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण-२०२६’ मंजूर, पाण्यासाठी कायमस्वरूपी उपायांवर भर

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण-२०२६’ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात राबविल्या जात असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जाणार असून, या धोरणांतर्गत राज्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता पाणीपुरवठ्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.ग्रामीण भागात राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून हे धोरण राबविले जाणार आहे. नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणीपुरवठा व्हावा, असा यामागील उद्देश आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हीजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरूपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे. घरगुती वापराकरता पाणी पट्टीचे दरमहा किमान दर प्रति कुटुंब प्रति किलोलीटर किमान १५० रुपये व कमाल ४०० रुपये असे असतील..योजनांवर निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण, वसुली आणि देखभाल-दुरुस्तीचे काम एखाद्या त्रयस्थ संस्थेला दिले जाणार आहे. यासाठी परिसरातील महिला बचत गट व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पाणीपुरवठ्यासाठीचे दर निश्चित करताना संबंधित गावातील योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च व योजनेंतर्गत लाभार्थी घरांची संख्या, गावातील एकूण लोकसंख्या, घरातील/कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, कुटुंबाकडे असणाऱ्या गुरांची संख्या हे घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. देखभाल दुरुस्ती खर्च १०० टक्के वसूल होईल व योजना सुव्यवस्थित कार्यरत राहील, याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग निश्चित करणार आहे..या गोष्टी साध्य करणारपाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरित करणे, सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जी. आय. एस. व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे.वसुली आवश्यकयोजनेच्या प्रत्यक्ष देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार दर कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला द्यावी लागणारी पाणीपट्टी किंवा प्रतिमहिना १५० रुपये, यापैकी जे दर अधिक असतील अशा दराने पाणी पट्टी आकारली जाणार आहे. पाणीपट्टी शंभर टक्के वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर टाकण्यात आली आहे. तसेच, वसुली न झाल्यास तूट भरून काढण्यासाठी या संस्थांना १५व्या/१६व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...योजनेची अंमलबजावणीअल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन असे टप्पेगावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोत पुनरुज्जीवनावर भरसांडपाणी पुनर्वापराला प्राधान्यत्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.