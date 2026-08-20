मुंबई

Loose Oil Ban: महाराष्ट्रात आता खुलं तेल विकता येणार नाही! FDA चा मोठा आदेश; पॅकेटवर सोर्स आणि एक्सपायरी डेट बंधनकारक

Maharashtra FDA Cracks Down on Loose Oil: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात आता खुल्या बाजारात खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
Maharashtra FDA Cracks Down on Loose Oil

Maharashtra FDA Cracks Down on Loose Oil

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. दुकानदार आता मोठ्या डब्यांमधून किंवा कंटेनरमधून ग्राहकांना सुटे खाद्यतेल विकू शकणार नाहीत. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या गरजेनुसार त्यांना सुटे तेल विकणाऱ्या दुकानदारांवर होईल.

Loading content, please wait...
Oil
FDA system
edible oil
FDA inspections in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com