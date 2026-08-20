Loose Oil Ban: महाराष्ट्रात आता खुलं तेल विकता येणार नाही! FDA चा मोठा आदेश; पॅकेटवर सोर्स आणि एक्सपायरी डेट बंधनकारक

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. दुकानदार आता मोठ्या डब्यांमधून किंवा कंटेनरमधून ग्राहकांना सुटे खाद्यतेल विकू शकणार नाहीत. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या गरजेनुसार त्यांना सुटे तेल विकणाऱ्या दुकानदारांवर होईल..आतापर्यंत, अनेक ग्राहक त्यांच्या बजेटनुसार सुटे तेल खरेदी करत असत. दुकानदार मोठ्या कंटेनरमधून ग्राहकाच्या बाटलीत किंवा कंटेनरमध्ये तेल ओतत असत. ही पद्धत आता चालणार नाही. ग्राहकांना मान्यताप्राप्त पॅकेजिंगमधील तेल खरेदी करावे लागेल. तेल खरेदी करताना, पॅकेजिंग, कंपनीचे नाव आणि प्रमाण तपासणे महत्त्वाचे असेल. दुकानदार तेल एका मोठ्या कंटेनर, टाकी किंवा कंटेनरमध्ये साठवतो आणि ग्राहकाच्या मागणीनुसार ते वितरित करतो. .Ayushman Card : कोणताही प्रीमियम न भरता मिळवा फ्री Health Insurance, फक्त WhatsApp वर ‘Hi’ ... जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस.ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार अर्धा लिटर, एक लिटर किंवा इतर कोणत्याही प्रमाणात तेल खरेदी करू शकत होते. ही विक्री पद्धत नवीन निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आहे. याचा अर्थ असा की, बंदी खाद्यतेलाच्या विक्रीवर नाही, तर ते ग्राहकांना सुटे देण्यावर आहे. पॅकेज केलेले खाद्यतेल बाजारात विकले जात राहील, परंतु दुकानदारांना लागू असलेले नियम आणि एफडीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. दुकानदारांवर याचा काय परिणाम होईल? सुटे तेल विकणाऱ्या दुकानदारांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल..ते मोठ्या कंटेनरमधून वैयक्तिक प्रमाणात तेल देऊ शकणार नाहीत आणि त्यांना एफडीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच त्याची विक्री करावी लागेल. पूर्वी साठवलेल्या सुट्या तेलाचे काय होईल, हा निर्णय पूर्णपणे कधी लागू होईल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय कारवाई केली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एफडीएच्या सविस्तर लेखी आदेशातून या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण मिळेल. दुकानदारांनी सोशल मीडियावरील संदेशांऐवजी अधिकृत सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. .तुकाराम मुंडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदीची घोषणा केली. उपलब्ध माहितीमध्ये या निर्णयामागील सविस्तर कारण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोणत्याही एका कारणाला अधिकृत कारण मानणे अयोग्य ठरेल. सध्या तरी, हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीशी संबंधित आहे, हे स्पष्ट आहे. याच्या अंमलबजावणी आणि चाचणीबाबत अधिक तपशील नंतर समोर येऊ शकतो. .Maharashtra Superstition Law: बुवाबाजीला आळा घालणार कसा? जादूटोणाविरोधी कायदा लागू होऊन १३ वर्षे, नियम करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष.ग्राहकांनी तेलाच्या माहितीसाठी पॅकेजिंग तपासावे. दुकानात जुना सुटा साठा आढळल्यास, एफडीएच्या लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सल्ला घ्यावा. दुकानदारांना सुट्या तेलाची विक्री थांबवावी लागेल. सध्याचा साठा किंवा मुदत समाप्तीच्या तारखेबाबत काही संभ्रम असल्यास स्थानिक एफडीए कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण घेणे उत्तम राहील. खाद्यतेल विकण्याच्या जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत हा एक मोठा बदल आहे. याचा परिणाम लहान दुकानदारांवर आणि कमी प्रमाणात सुटे तेल खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांवर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.