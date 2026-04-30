HSC Result: मोठी बातमी! महाराष्ट्र बोर्डाच्या १२वी निकालाची तारीख जाहीर, कधी आणि कसा पाहता येणार? जाणून घ्या संपुर्ण प्रक्रिया

महाराष्ट्र बोर्ड १२वी निकाल २०२६ २ मे रोजी जाहीर होणार आहे. लाखो विद्यार्थी सध्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (MSBSHSE) अधिकृत घोषणेची वाट पाहत होते. सकाळी ११ वाजता बोर्डाची पत्रकार परिषद होणार आहे. त्यानंतर दुपारी १ वाजता ऑनलाइन पाहता येणार आहे. निकाल सहसा मंडळ निकालाच्या एक दिवस आधी सूचना जारी करते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पत्रकार परिषदेनंतर दुपारी निकालाची लिंक सक्रिय केली जाते. .तुम्ही विद्यार्थी असाल, तर दररोज अधिकृत वेबसाइट्स तपासण्याची शिफारस केली जाते. महाराष्ट्र बोर्डाचा इयत्ता १२वीचा निकाल तयार आहे. mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर निकाल पाहता येणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यावर, तुम्ही पायऱ्यांचे अनुसरण करून तुमचा स्कोर सहज तपासू शकता. mahahsscboard.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. एचएससी परीक्षा निकाल २०२६" या लिंकवर क्लिक करा. आसन क्रमांक आणि आईचे नाव प्रविष्ट करा. "निकाल पहा" वर क्लिक करून गुण पहा..Maharashtra Private School Fee Refund: खासगी शाळांना शुल्क परतावा धोरणाच्या दिशेने एक पाऊल; प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही ते डाउनलोड करून तुमच्याकडे जतन करू शकता किंवा त्याची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवू शकता महाराष्ट्र बोर्ड १२वी निकाल २०२६: महाराष्ट्र बोर्ड निकाल २०२६ तपासण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट्स mahahsscboard.in , mahresult.nic.in , hscresult.mkcl.org या आहेत. जास्त रहदारीमुळे निकाल लागण्याच्या वेळी साइट मंदावू शकते. ब्राउझर कॅशे साफ करा. एकाच वेळी वेगवेगळ्या वेबसाईट उघड्या ठेवा. १०-१५ मिनिटांनी पुन्हा प्रयत्न करा..RTE Admission Deadline Extended: आरटीई २५ टक्के राखीव प्रवेशांसाठी अंतिम मुदतवाढ; पालकांना ८ मे पर्यंत संधी.तुम्ही तुमचा महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता १२वीचा निकाल २०२६ एसएमएसद्वारे देखील तपासू शकता.प्रकार: एमएचएचएससी आसन क्रमांकयांना पाठवा: ५७७६६निकाल काही सेकंदांत तुमच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे पाठवला जाईल. महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता १२वीचा निकाल तपासण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हॉल तिकीटवर नमूद केलेला बोर्ड परीक्षेचा आसन क्रमांक आणि त्यांच्या आईचे माहेरचे नाव प्रविष्ट करावे लागेल. जर अर्जामध्ये आईचे नाव नमूद केले नसेल, तर ते "XYZ" असे नमूद करूनही पाहू शकतात.