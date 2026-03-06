Maharashtra Budget: राज्यावरील कर्जाचा भार, अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के वाढणार; अर्थसंकल्पात काय होणार?

मुंबई : आगामी आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) विक्रमी संकलन आणि बाजारातील अनुकूल परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५–२६ या वर्षात ७.९ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. हा दर देशाच्या अपेक्षित ७.६ टक्के वाढीपेक्षा अधिक आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नामध्ये (जीएसडीपी) १०.४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. राज्यावरील कर्जाचा भारही वाढणार असून तो ९.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थराज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा २०२५-२६ या वर्षासाठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. .या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कृषी व संबंधित क्षेत्रात ३.४ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात नऊ टक्के एवढी दमदार वाढ अपेक्षित आहे. कृषी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणा यामुळेच राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट होणार आहे. ग्रामीण भागातील सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ‘एप्रिल ते डिसेंबर-२०२५’ या कालावधीत ४०१.८ टक्के तर नागरी भागात ३७६.७ टक्के होता. ग्रामीण भागात याच काळात २.० टक्के आणि नागरी भागात १.५ टक्के चलनवाढ नोंदविण्यात आली..Mumbai News : धर्मांतरबंदी कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी.वित्तीय तुटीचे प्रमाणजीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे किमतीवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२५–२६ च्या अंदाजानुसार वित्तीय तूट २.७ टक्के, महसुली तूट ०.९ टक्के आणि कर्जाचा वाटा स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात १८.३ टक्के राहील . पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४–२५ मध्ये देशाच्या सकल उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के एवढा नाममात्र होता, मात्र २०२५–२६ साठी राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये इतके अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न २ लाख १९ हजार ५७५ रुपये आहे..उत्पन्नाचे व्यवस्थापनवस्तू सेवा कर (जीएसटी) हा राज्यासाठी महसुलाचा सर्वांत महत्त्वाचा स्रोत असून राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलात आणि एकूण महसुलात त्याचा मोठा वाटा आहे. साधारणपणे २०२५-२६ या वर्षासाठी ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे तर २०२४–२५ च्या सुधारित अंदाजात हे उत्पन्न ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये होते.‘महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा- २००३’ नुसार राज्य सरकारने वित्तीय तूट ही स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून हे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्याचे कर्ज हे स्थूल उत्पन्नाशी तुलना करता १७ ते १८ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचा प्रयत्न आहे..Mumbai News: सुरक्षा धर्मापेक्षा महत्त्वाची; विमानतळाजवळ नमाज पडण्याचा अधिकार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय.कर अन् भांडवलअर्थसंकल्पी अंदाजानुसार एकूण उत्पन्नात भांडवली महसुलाचा वाटा २५.९ टक्के आणि एकूण खर्चात भांडवली खर्चाचा वाटा १९.९ टक्के अपेक्षित आहे.सोळाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०२६–२७ ते २०३०–३१ या कालावधीत केंद्राच्या एकूण कर महसुलात राज्याला ६.४४१ टक्के हिस्सा मिळणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १,०९,२३९ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.