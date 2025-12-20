BMC Election: मुंबईत राजकीय भूकंप! बीएमसी निवडणुकीच्या रणांगणात काँग्रेसची मोठी खेळी; मविआची एकजूट ढासळली

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्व पक्ष कामाला लागले आहे. सर्वत्र मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. तर आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईत महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला आहे. निवडणुकीसाठी आघाडीला तडा गेला आहे. मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे..महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले आहे की, काँग्रेस आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढवेल. पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त आहे आणि लवकरच त्यांचा जाहीरनामा आणि बीएमसीमधील कथित घोटाळ्यांबाबत आरोपपत्र प्रसिद्ध करेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तळागाळात होतात आणि काँग्रेस जनतेच्या प्रश्नांना जोरदारपणे तोंड देईल. मुंबईने अपेक्षित विकास का साधला नाही आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. .Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?.चेन्नीथला म्हणाले की, काँग्रेस निवडणुकीत भ्रष्टाचार आणि प्रदूषण यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करेल. मुंबईत काय घडले आणि काय घडले नाही हे लोकांना माहिती आहे. या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार होत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीसोबतच्या युतीबाबत चेन्नीथला म्हणाले, "त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी फोनवरून बोलणे केले आहे. या संभाषणानंतर, काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेईल.".तसेच मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी शनिवारी सांगितले की, महानगरातील मतदार येत्या महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या 'धार्मिक राजकारण आणि दुटप्पी मापदंडांना' नाकारतील आणि त्याऐवजी नागरी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतील. निवडणुका जवळ आल्या की भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अवलंब करत असल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला..भाजपच्या राजकीय भूमिकेतील विरोधाभासांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजप मुंबई युनिटचे प्रमुख अमित साटम यांनी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना अस्वीकार्य असल्याचा जाहीर दावा केला आहे. गायकवाड यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे भाजपचे वरिष्ठ नेते आशिष शेलार यांच्याशी चर्चा करत आहेत. .CM Devendra Fadnavis : भारत पुन्हा एकदा विश्वगुरू होईल! मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास.भाजपची कृती त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांशी जुळत नाही. "भाजप म्हणते की नवाब मलिक नको आहेत, तरीही त्यांची आमदार मुलगी सना मलिक भाजप सरकारच्या बाजूने मतदान करते. यावरून पक्षाचे दुटप्पीपणा स्पष्टपणे दिसून येतो," असे त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.