Maharashtra Drought: दुष्काळ आढाव्याला आचारसंहितेचा फटका; कृषिमंत्र्यांच्या पुणे आणि नागपूर विभागाच्या नियोजित बैठका रद्द

मुंबई: विधान परिषदेतील पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतील पाच जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे दुष्काळ निवारण आणि नियोजनाच्या बैठकांना लोकप्रतिनिधींना उपस्थित राहता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांना पुणे आणि नागपूर विभागाच्या नियोजित आढावा बैठका अखेर रद्द कराव्या लागल्या आहेत..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद, पुणे व नागपूर विभाग पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकांसाठी २९ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान व २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुका जाहीर झाल्याने संबंधित क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू झाली आहे. आयोगाच्या नियमांनुसार, आचारसंहितेच्या काळात कोणताही मंत्री किंवा राजकीय पदाधिकारी दुष्काळ निवारण कार्यात किंवा आढावा बैठकांमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. संपूर्ण मदत कार्य केवळ शासकीय प्रशासनामार्फतच राबवणे बंधनकारक आहे..राज्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकभावना आणि प्रत्यक्ष मदतीची गरज जाणून घेण्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकांना परवानगी मिळावी यासाठी कृषिमंत्र्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने या पत्राला कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर कृषी विभागावर या महत्त्वाच्या बैठका रद्द करण्याची वेळ आली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दुष्काळाची दाहकता समजणार का?लोकप्रतिनिधींना या बैठकांपासून दूर ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि स्थानिक पातळीवरील वस्तुस्थिती राज्य सरकारपर्यंत कशी पोहोचणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. संपूर्ण यंत्रणा केवळ अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवल्याने दुष्काळ निवारणाचे काम कितपत गांभीर्याने आणि तत्परतेने होईल, याबाबत शेतकरी व राजकीय वर्तुळातून शंका व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.