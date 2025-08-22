Atal Setu EV Toll Waiver : इलेक्ट्रिक वाहनांना अटल सेतूवर आजपासून टोलमाफी; पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे आणि 'समृद्धी' वरही दोन दिवसांत लागू

इलेक्ट्रिक वाहने असणाऱ्यांना गणेशोत्सवाआधी मोठा दिलासा मिळाला आहे. या वाहनांना आजपासून अटल सेतूवर टोल वसूल केला जाणार नाही. गुरुवारी २१ ऑगस्टपासून टोल माफी करण्यात आली असून आजपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ शकते. .इलेक्ट्रिक वाहनांना अटल सेतूवर टोलमाफीची घोषणा एप्रिल महिन्यात करण्यात आली होती. त्यानंतर आज पाच महिन्यांनी त्याची अंमलबजावणी होत आहे. दरम्यान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गावर ही इलेक्ट्रिक वाहनांना पुढील दोन दिवसांत टोलमाफी मिळणार असल्याचे संकेत आहेत .वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन, प्रदूषणकारी वायू आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहने आणि बसेसना टोल माफी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांना ही टोलमाफी देण्यात आलेली नाही. .'या' वाहनांना टोलमाफी अटल सेतूवर शिवाजीनगर आणि गव्हाण येथे टोल नाके असून या टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक बसेस, खासगी व प्रवासी हलकी चारचाकी वाहने, राज्य परिवहन तसेच शहरी परिवहन उपक्रमांची प्रवासी वाहनांना टोल माफी देण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.