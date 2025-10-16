मुंबई

Diwali Bonus: दिवाळीआधीच महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! महाराष्ट्र सरकारकडून बोनस जाहीर, पण किती?

Maharashtra Diwali Bonus News: मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट कर्मचारी, ठाणे महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर करण्यात आला आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्रातील तीन महानगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी ₹३१,०००, ठाणे कर्मचाऱ्यांसाठी ₹२४,५०० आणि नवी मुंबई कर्मचाऱ्यांसाठी ₹३४,५०० दिवाळी बोनस जाहीर केला. उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना त्वरित निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले.

