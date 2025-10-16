Diwali Bonus: दिवाळीआधीच महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! महाराष्ट्र सरकारकडून बोनस जाहीर, पण किती?

महाराष्ट्रातील तीन महानगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी ₹३१,०००, ठाणे कर्मचाऱ्यांसाठी ₹२४,५०० आणि नवी मुंबई कर्मचाऱ्यांसाठी ₹३४,५०० दिवाळी बोनस जाहीर केला. उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना त्वरित निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले..गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी सर्व बीएमसी कर्मचाऱ्यांना ₹२८,००० चा बोनस जाहीर केला होता. २०२३ मध्ये, ₹२५,००० चा बोनस जाहीर करण्यात आला. त्यात यंदा वाढ केली आहे. आता मुंबई महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दिवाळीनिमित्ताने ३१ हजार रुपये सानुग्र अनुदान पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी जाहीर केले आहे. .Solapur: ७६ वर्षांनंतर सीनानदी धोक्याच्या पातळीवर; १९४९ नंतरचा सर्वात मोठा पूर, पातळी ४३०.६ मीटरवर.अनुदान प्राप्त खासगी प्राथमिक शाळा शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका प्राथमिक शाळेतील तसेच अनुदानप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना, माध्यमिक शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (अनुदानित/विनाअनुदानित), माध्यमिक शाळेतील शिक्षण सेवकांना (अनुदानित/विनाअनुदानित), अध्यापक विद्यालय अधिव्याख्याते / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (अनुदानित/विनाअनुदानित), आणि अध्यापक विद्यालय शिक्षण सेवकांनाही (पूर्ण वेळ) (अनुदानित/विनाअनुदानित) ३१ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर झाले आहे. .शिंदेंच्या आमदाराचा फुकटचा राडा, कँटिन नाहक बदनाम; अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून क्लीन चीट.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. सामाजिक आरोग्य स्वयंसेविका भाऊबीज भेट म्हणून १४ हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी त्यांना १२ हजार रुपये भाऊबीज दिली होती. बालवाडी शिक्षिका, मदतनीस यांना ५ हजार रुपये भाऊबीज भेट जाहीर करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.