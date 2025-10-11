Mumbai: मुंबई पोलिसांसाठी ‘गेम-चेंजर’ प्रकल्प! अत्याधुनिक गृहनिर्माण टाउनशिप उभारणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई पोलिसांच्या इतिहासात एक मोठा बदल घडत आहे. देशातील सर्वात गतिमान पोलीस दलांपैकी एक असलेल्या मुंबई पोलिसांसाठी महाराष्ट्र सरकारने आधुनिक पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या उपक्रमामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारेलच, शिवाय त्यांचे मनोबल आणि कार्यक्षमताही वाढेल. येत्या काळात मुंबई पोलिसांच्या ऑपरेशनल स्ट्रक्चरसाठी हा प्रकल्प गेम-चेंजर ठरू शकतो..मुंबई पोलिसांची स्थापना १८५६ मध्ये झाली. तेव्हापासून ते देशातील सर्वात शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह पोलिस युनिटपैकी एक मानले जाते. सध्या, विभागात अंदाजे ५१,३०८ अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत, परंतु केवळ १९,७६२ पोलिस क्वार्टर उपलब्ध आहेत. या कमतरतेमुळे, अनेक पोलीस अधिकारी विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत आणि पनवेल सारख्या दुर्गम भागातून दररोज ८० ते १०० किलोमीटर प्रवास करून त्यांच्या कर्तव्यावर पोहोचतात. .Palghar News : पालघरच्या ठाकरे गटात खांदेपालट; जिल्हा प्रमुख पदावर गिरीश राऊत.लांब प्रवास आणि वेळेचा अभाव त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करत आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने ७५ महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे अंदाजे ४०,००० नवीन पोलीस निवासस्थाने निर्माण होतील. .याव्यतिरिक्त, उपनिरीक्षक आणि निरीक्षक-स्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी ५,००० निवासस्थाने तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी विशेष आणि उच्च दर्जाचे फ्लॅट विकसित केले जातील. या टाउनशिपमध्ये जिम, शाळा, रुग्णालये, मुलांसाठी खेळण्याचे क्षेत्र, सामुदायिक केंद्रे आणि हिरवीगार जागा यासारख्या आधुनिक सुविधांचा देखील समावेश असेल..ही योजना केवळ निवासस्थानांबद्दल नाही तर पोलिस दलाला तणावमुक्त आणि अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट देखील आहे. जेव्हा अधिकारी त्यांच्या कुटुंबासह सुरक्षित वातावरणात राहतात तेव्हा त्यांचे कर्तव्य आणि कार्यक्षमता यावर लक्ष केंद्रित होईल. यामुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली सुधारतील. मुंबई पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने हा प्रकल्प एक ठोस पाऊल मानला जातो..Metro News: महत्त्वाची बातमी! मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल; पण कधीपासून? जाणून घ्या... .राज्य सरकारने या प्रकल्पाचा अभ्यास, नियोजन आणि अंमलबजावणी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवली आहे. ही समिती जमीन वाटप, निधी आणि बांधकाम प्राधान्यांबाबत सविस्तर अहवाल तयार करेल. सरकार मुंबई पोलिसांच्या या गृहनिर्माण प्रकल्पाकडे दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहते जे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता आणणार नाही तर मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एका नवीन युगाची सुरुवात करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.