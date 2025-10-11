मुंबई

Mumbai: मुंबई पोलिसांसाठी ‘गेम-चेंजर’ प्रकल्प! अत्याधुनिक गृहनिर्माण टाउनशिप उभारणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Mumbai Police Housing Township Project: मुंबई पोलिसांसाठी आधुनिक टाउनशिप उभारण्यात येणार आहे. यामुळे आता पोलिसांच्या राहणीमानात क्रांती होणार आहे. याबाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई पोलिसांच्या इतिहासात एक मोठा बदल घडत आहे. देशातील सर्वात गतिमान पोलीस दलांपैकी एक असलेल्या मुंबई पोलिसांसाठी महाराष्ट्र सरकारने आधुनिक पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या उपक्रमामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान सुधारेलच, शिवाय त्यांचे मनोबल आणि कार्यक्षमताही वाढेल. येत्या काळात मुंबई पोलिसांच्या ऑपरेशनल स्ट्रक्चरसाठी हा प्रकल्प गेम-चेंजर ठरू शकतो.

