Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा

मुंबई : सरकारी जमिनीवरील वाढत्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे मुंबईला मोकळ्या जागांची तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. झोपडपट्टीवासीय आणि भूमाफियांनी हजारो एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. सरकारी जमिनीवरील अनियंत्रित बेकायदेशीर अतिक्रमण हे एक गंभीर सामाजिक आणि प्रशासकीय आव्हान बनले आहे. मोकळ्या जागेच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना असंख्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. .जगातील सर्वात दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईत हिरवळीचे क्षेत्र आणि सार्वजनिक जागांची तीव्र कमतरता दूर करण्यासाठी, राज्य सरकारचे मुंबई उपनगरांसाठी सह-पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी एक मोठा उपक्रम जाहीर केला आहे. मंत्री लोढा यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकार मुंबई उपनगरातील ५०० एकर अतिक्रमित सरकारी जमीन बेकायदेशीर अतिक्रमणांपासून मुक्त करेल. ती मुंबईतील नागरिकांना समर्पित करेल. हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पुढील एका वर्षात साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे..वांद्रे येथील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर मंत्री लोढा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मुंबई शहर आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे २७,९०० एकर महाराष्ट्र सरकारी जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. केंद्र सरकारची ७,००० एकर जमीन देखील अतिक्रमणाखाली आहे. तर सुमारे १०,००० एकर मोकळी जमीन (खारफुटी, शेते इ.) अजूनही आहे. या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणामुळे प्रशासनाला मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात मोठी अडचण येत आहे..त्यांनी पुढे सांगितले की, आता मोकळी जमीन संरक्षित करणे आवश्यक झाले आहे. म्हणून, प्रशासन प्रथम मुंबईतील ५०० एकर मोकळी जमिनीवर लक्ष केंद्रित करेल. हे साध्य करण्यासाठी, प्रशासन २०११ नंतर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी कारवाई करेल. मोकळी जमीन नंतर धर्मादाय आणि सामाजिक संस्थांद्वारे सार्वजनिक वापरासाठी वापरली जाईल. यामुळे शहरातील मौल्यवान मोकळी जमीनच जतन होणार नाही तर मुंबईतील दीर्घकाळापासून असलेल्या टंचाईचा थेट फायदा सर्वसामान्यांनाही होईल..मालाड-मालवणी परिसरात आधीच सुरू केलेल्या कृतींमध्ये सरकारच्या उपक्रमांची झलक दिसून येते. पहिल्या टप्प्यात, ९,००० चौरस मीटर (अंदाजे २.२ एकर) जमीन यशस्वीरित्या अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान, असे आढळून आले की या परिसरातील एकूण २८ अंगणवाडी केंद्रांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. मुलांसाठी पोषण आणि शिक्षण केंद्र म्हणून काम करण्याऐवजी, भास, पान इत्यादी विकणारी दुकाने आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसाय तेथे सुरू होते..या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिकाम्या जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी सौरभ कटियार यांना या जमिनींचा तात्काळ कायदेशीर ताबा घेण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. .अतिक्रमण मुंबई आणि देशाच्या लोकसंख्याशास्त्र आणि सुरक्षेसाठी हानिकारक ठरू शकते यावर भर देऊन, मंत्री लोढा म्हणाले की, बेकायदेशीरपणे स्थायिक झालेल्या बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांशी संबंधित सर्वात गंभीर आणि चिंताजनक पैलू मालाडच्या मालवणी पॅटर्नमधून समोर आला.