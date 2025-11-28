मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा

Mumbai Encroachment: मुंबईत अनेक मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे राज्य सरकारने मुंबई उपनगरांसाठी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मोठा उपक्रम जाहीर केला आहे.
मुंबई : सरकारी जमिनीवरील वाढत्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे मुंबईला मोकळ्या जागांची तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. झोपडपट्टीवासीय आणि भूमाफियांनी हजारो एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. सरकारी जमिनीवरील अनियंत्रित बेकायदेशीर अतिक्रमण हे एक गंभीर सामाजिक आणि प्रशासकीय आव्हान बनले आहे. मोकळ्या जागेच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना असंख्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

