Mumbai Police: पोलिसांसाठी सुखद वार्ता! ५३८ चौरस फूट सरकारी घरे मंजूर; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होणार?

Maharashtra Government Police Housing Scheme: महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलिसांच्या कॉन्स्टेबल आणि उपनिरीक्षकांसाठी ५३८ चौरस फूट सरकारी घरे मंजूर केली आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या कनिष्ठ स्तरावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र सरकारने पोलीस कॉन्स्टेबल आणि उपनिरीक्षकांना किमान ५३८ चौरस फूट सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी सादर केलेला हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे आणि एक सरकारी ठराव (GR) जारी करण्यात आला आहे.

