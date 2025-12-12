Mumbai Police: पोलिसांसाठी सुखद वार्ता! ५३८ चौरस फूट सरकारी घरे मंजूर; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, कुणाला फायदा होणार?

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या कनिष्ठ स्तरावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र सरकारने पोलीस कॉन्स्टेबल आणि उपनिरीक्षकांना किमान ५३८ चौरस फूट सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी सादर केलेला हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे आणि एक सरकारी ठराव (GR) जारी करण्यात आला आहे. .नवीन मंजुरीमुळे, हजारो मुंबई पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब आता चांगल्या आणि मोठ्या निवासस्थानात राहू शकतील. मुंबई पोलिसांकडे ४०,००० हून अधिक कॉन्स्टेबल आहेत. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना सरकारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ शहरात मोठ्या प्रमाणात निवासी इमारती बांधत आहे..Mumbai News: घरात बोगस कॉल सेंटर! देशी-विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान.आतापर्यंत मुंबईतील कॉन्स्टेबल आणि सब-इन्स्पेक्टरना फक्त ४५ चौरस मीटर (सुमारे ४८४ चौरस फूट) घरे मिळत होती. तर उर्वरित महाराष्ट्रातील त्यांच्या समकक्षांना ५० चौरस मीटर (५३८ चौरस फूट) घरे मिळत होती. देवेन भारती यांनी ही तफावत दूर करून मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्याच्या इतर भागांप्रमाणेच ५० चौरस मीटर घरे देण्याची शिफारस केली..सरकारने ही शिफारस मंजूर केली आहे. आता पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची तीव्र कमतरता असलेल्या मुंबईत कॉन्स्टेबल ते सब-इन्स्पेक्टर पदापर्यंतचे सर्व कर्मचारी ५३८ चौरस फूट सरकारी घरांसाठी पात्र असतील. कर्जत, कसारा, कल्याण, विरार आणि पालघर सारख्या दुर्गम भागातून दररोज हजारो पोलिस कर्मचारी लांब पल्ल्याचा प्रवास करून कर्तव्यावर हजर होतात..Mumbai News: घरात बोगस कॉल सेंटर! देशी-विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान.सध्या, उपलब्ध सरकारी निवासस्थाने फक्त १८०-२२० चौरस फूट आहेत आणि अनेक इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. काही इतक्या धोकादायक आहेत की त्या रिकामी कराव्या लागल्या आहेत. पूर्वी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारे पोलीस निवासस्थाने बांधली जात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.